به گزارش ایلنا، توماس پارتی، هافبک ۳۳ ساله تیم ملی غنا، در جریان یک بازی دوستانه در تاریخ ۲ ژوئن برابر ولز با سوت‌های مکرر تماشاگران مواجه شد. این واکنش‌ها به دلیل اتهامات سنگینی است که علیه او مطرح شده و در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶، او را تحت فشار قرار داده است. پارتی قرار است در تاریخ ۱۷ تا ۱۸ ژوئن در تورنتو به مصاف پاناما برود.

این بازیکن که از تابستان گذشته به ویارئال پیوسته و پیش از آن پنج سال در آرسنال بازی کرده، به چهار زن به دلیل تجاوز و آزار جنسی متهم شده است. سه زن اولیه علیه او شکایت کرده‌اند و دو نفر از آن‌ها ادعا می‌کنند که او به طور مکرر آن‌ها را مورد تجاوز قرار داده و یک نفر دیگر نیز به آزار جنسی اشاره کرده است. تحقیقات از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و هویت پارتی تا ژوئیه گذشته فاش نشد، هرچند رسانه‌های بریتانیایی به طور غیرمستقیم به او اشاره کرده بودند.

پارتی پس از حضور در دادگاه سلطنتی وسترن در اوت گذشته، با قید وثیقه آزاد شد و از تماس با سه شاکی اولیه منع شده است. همچنین او موظف است که هرگونه سفر به خارج از کشور را ۲۴ ساعت قبل از سفر به پلیس اطلاع دهد. در فوریه گذشته، یک زن چهارم نیز علیه او به دلیل دو مورد تجاوز جدید شکایت کرده است. دادگاه او که قرار بود در نوامبر در لندن برگزار شود، ممکن است به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول شود.

کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی غنا، پارتی را در فهرست ۲۶ نفره خود برای جام جهانی نگه داشته و در این باره گفت: "تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکرده، اصل بر بی‌گناهی است." وکیل پارتی نیز اعلام کرده که او مشتاق است تا نام خود را پاک کند. ویارئال نیز از پارتی حمایت کرده و بر اصل بی‌گناهی او تأکید کرده است.

پارتی در مجموع ۳۲ بازی با ویارئال انجام داده و قراردادش در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد. با توجه به وضعیت حقوقی او، آینده‌اش در این باشگاه به عملکردش در جام جهانی بستگی دارد. او هم‌اکنون در واشنگتن، جایی که غنا اردو زده است، به سر می‌برد و انتظار می‌رود در طول مسابقات با استقبال خصمانه‌ای مواجه شود.

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