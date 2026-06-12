اسکاتلندیها آمریکا را روی سرشان گذاشتند
هواداران اسکاتلندی با حضور پرشور خود در بوسطن، این شهر را به یک ادینبرو کوچک تبدیل کردهاند. در حالی که تیم ملی اسکاتلند روز یکشنبه در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف هاییتی میرود، هزاران هوادار با لباسهای مخصوص به خیابانها آمدهاند.
به گزارش ایلنا، بوسطن در روزهای اخیر به شدت تحت تأثیر حضور هواداران اسکاتلندی قرار گرفته است. این هواداران که به نام "ارتش تارتان" شناخته میشوند، با لباسهای آبی و صورتی در هر گوشهای از شهر دیده میشوند. مردان بیشتر در کلتهای سنتی خود به سر میبرند و در حال گشت و گذار از منطقه هواداری تا پارک معروف "بوسطن کامن" و همچنین در کنار رودخانه چارلز و موزههای مختلف هستند.
یکی از هواداران به نام جیم که به همراه همسر و پسرش آمده، گفت: "ما مطمئن هستیم که باید این بازی را ببریم. احساس خوبی داریم، گرما شاید یک مشکل باشد اما ما آمادهایم. بازیهای آمادهسازی خوبی انجام دادهایم و این یک شروع خوب است." اسکاتلند در بازیهای دوستانه اخیر خود موفق به شکست هاییتی و کوراسائو شده است.
کسبه محلی نیز از این فرصت بهرهبرداری میکنند. یکی از بارها خود را به عنوان نقطه ملاقات "رسمی" ارتش تارتان معرفی کرده و در نزدیکی آن، یک میخانه پرچم بزرگ اسکاتلند را به نمایش گذاشته است. تیم ملی اسکاتلند همچنین قرار است در اینجا به مصاف مراکش برود و در حالی که این تیم در شارلوت، بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر دورتر مستقر شده، برخی از هواداران به مقابل هتل تیم ملی فرانسه رفتهاند تا شاید بتوانند بازیکنان را ببینند. هواداران فرانسوی نیز به نیویورک رفتهاند تا تیم ملی کشورشان روز سهشنبه به مصاف سنگال برود.
در دو روز مانده به اولین بازی، سرود "گلهای اسکاتلند" در مرکز بوسطن طنینانداز شده است. گرما مانع از شادی این هواداران نمیشود و آنها میدانند چگونه خود را خنک کنند. جیم در این باره گفت: "ما هر چه که پیش بیاید جشن خواهیم گرفت! حتی اگر ببازیم، میخوانیم!" او همچنین افزود: "تیم ما باید برای صعود از گروهی که مراکش و برزیل در آن حضور دارند، تلاش کند." یکی از هواداران جوان به نام اسکات مکتومینای، بازیکن میانه میدان ناپولی را "بهترین بازیکن" خود معرفی کرد و گفت: "ما میتوانیم از گروه صعود کنیم و حداقل به مرحله یکهشتم نهایی برسیم." جیک، هوادار دیگر نیز گفت: "این جشن خواهد بود."