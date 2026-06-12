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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اعلام ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی

اعلام ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی
کد خبر : 1797932
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ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب دو تیم ملی کانادا و بوسنی در هفته اول گروه دوم دوم مسابقات جام جهانی به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

کانادا: مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، درک کورنلیوس، لوک دِ فوژرول، ریچی لاریا، تاجون بوکانان، اسماعیل کُنه، استفن اوستاکیو، لیام میلار، جاناتان دیوید و اولواسی

اعلام ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی

بوسنی: واسیلی، کولاسیناچ، محرموویچ، کاتیچ، ددیچ، ممیچ، باسیچ، تهیروویچ، بایراکتارویچ، دمیروویچ و لوکیچ

اعلام ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی

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