جام جهانی ۲۰۲۶؛
اعلام ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی
ترکیب دو تیم ملی کانادا و بوسنی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب دو تیم ملی کانادا و بوسنی در هفته اول گروه دوم دوم مسابقات جام جهانی به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم به شرح زیر است:
کانادا: مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، درک کورنلیوس، لوک دِ فوژرول، ریچی لاریا، تاجون بوکانان، اسماعیل کُنه، استفن اوستاکیو، لیام میلار، جاناتان دیوید و اولواسی
بوسنی: واسیلی، کولاسیناچ، محرموویچ، کاتیچ، ددیچ، ممیچ، باسیچ، تهیروویچ، بایراکتارویچ، دمیروویچ و لوکیچ