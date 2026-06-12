پاسخ کریستیانو رونالدو به احتمال قهرمانی پرتغال
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و کاپیتان تیم ملی این کشور، با ابراز خوشبینی نسبت به عملکرد تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶، به انتقادات پس از یک گل از دست رفته در دیدار دوستانه با نیجریه پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، رونالدو که در آستانه ششمین جام جهانی خود قرار دارد، با اشاره به اهمیت این رقابتها گفت: "ما با شادی زیادی آغاز میکنیم، میدانیم که جام جهانی همیشه یک رقابت ویژه است و ما امیدهای بزرگی داریم. از نظر جسمانی در وضعیت خوبی هستم، آیا بازیها را ندیدید؟" او همچنین درباره اولین بازی تیم ملی پرتغال در این رقابتها که در تاریخ ۲۷ خرداد به مصاف کنگو خواهد رفت، ابراز امیدواری کرد.
رونالدو با وجود آرزوهای بزرگ، به واقعیتها نیز اشاره کرد و گفت: "آیا ما از مدعیان هستیم؟ فقط در پایان مشخص میشود. قطعاً یک نسل بسیار قوی از بازیکنان داریم، اما عوامل غیرقابل کنترلی وجود دارد که میتواند بر نتیجه تأثیر بگذارد. با این حال، این نسل شادی زیادی را برای مردم پرتغال به ارمغان خواهد آورد."
او همچنین به تمرینات پیش از جام جهانی اشاره کرد و افزود: "ما بسیار کار کردهایم، اما مهمترین چیز زمانی است که توپ شروع به چرخش میکند، یعنی در تاریخ ۲۷ در اولین بازی. سپس، وقتی شرایط دشوارتر میشود، آن زمان است که قهرمانان واقعی را خواهیم دید. این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد، اما من بسیار امیدوارم و فکر میکنم همه چیز خوب پیش خواهد رفت. مهم این است که در گروه اول شویم و سپس به تدریج و با آرامش به جلو برویم، اعتماد به نفس کسب کنیم و ریتم مناسب را پیدا کنیم."