ستاره غنا هم با مشکل ویزا مواجه شد

به گزارش ایلنا، توماس پارتهی، هافبک سابق آرسنال که اکنون در باشگاه ویارئال اسپانیا بازی می‌کند، به دلیل عدم تأیید درخواست ویزای خود از سوی دولت کانادا، نتوانسته است به این کشور سفر کند. غنا قرار است روز پنجشنبه در تورنتو به مصاف پاناما برود. پارتهی در حال حاضر تحت وثیقه به سر می‌برد و به اتهامات تجاوز و آزار جنسی از سوی چهار زن مختلف پاسخگو است. او این اتهامات را رد کرده است.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تأیید کرد که پارتهی نمی‌تواند از پایگاه تیم ملی غنا در بوستون به تورنتو سفر کند. این بازیکن ۳۲ ساله در حال حاضر می‌تواند در بازی دوم گروه L غنا مقابل انگلستان که در تاریخ ۲۳ ژوئن در بوستون برگزار می‌شود، شرکت کند. بازی نهایی غنا در مرحله گروهی نیز در تاریخ ۲۷ ژوئن با کرواسی در فیلادلفیا خواهد بود.

فیفا اعلام کرد: "فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان، از جمله بررسی ویزاها، دخالتی ندارد. همانند رویدادهای قبلی فیفا، دولت میزبان در نهایت تعیین می‌کند که چه کسی ویزا دریافت کند و به کشور وارد شود."

پارتهی در ژوئن ۲۰۲۵ از آرسنال به ویارئال منتقل شد و در ژوئیه ۲۰۲۵ با پنج فقره اتهام تجاوز و یک فقره اتهام آزار جنسی مواجه شد. در فوریه سال جاری، دو اتهام تجاوز دیگر نیز به او اضافه شد که به دسامبر ۲۰۲۰ مربوط می‌شود. این بازیکن پیش‌تر در دادگاه حاضر شده و به تمامی اتهامات خود پاسخ منفی داده است. جلسه بعدی رسیدگی به پرونده او برای تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده و محاکمه در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

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