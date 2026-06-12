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بمب خبری در مایورکا: دمیکلیس باشگاه را ترک می‌کند

بمب خبری در مایورکا: دمیکلیس باشگاه را ترک می‌کند
کد خبر : 1797926
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دمیکلیس، سرمربی آرژانتینی رئال مایورکا، به زودی به سمت باشگاه آر بی لایپزیگ آلمان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، مارتین دمیکلیس که به تازگی قراردادش با رئال مایورکا تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده بود، به نظر می‌رسد در آستانه ترک این باشگاه قرار دارد. این خبر را «ال نگرو» گونزالس، مدیر محتوای رادیو مارکا بالئاریس، در برنامه «ورانو مارکا» صبح روز جمعه اعلام کرد. این روز جمعه به خاطر انتشار چنین خبری که می‌تواند به طور کامل مسیر این باشگاه را در فصل آینده لیگ هایپرموشن تغییر دهد، در خاطر هواداران مایورکا باقی خواهد ماند.

طبق اطلاعات به دست آمده، خروج قریب‌الوقوع دمیکلیس به دلیل دریافت پیشنهادی از آر بی لایپزیگ است که او آن را غیرقابل رد کردن می‌داند. این موضوع با احتیاط زیادی مدیریت شده و تنها نزدیکان دمیکلیس از وضعیت آینده او مطلع بودند که باعث شگفتی شدید هواداران مایورکا شده است.

علاوه بر این، رئال مایورکا پس از اعلام این خبر از سوی «ال نگرو» متوجه وضعیت دمیکلیس شده و این موضوع به طور کامل ارتباط پابلو اورتلس، مدیر ورزشی، را از این قضیه قطع می‌کند. هنوز جزئیات بیشتری از این انتقال در دسترس نیست و اطلاعات به‌روزرسانی خواهد شد تا مشخص شود آیا دمیکلیس و رئال مایورکا به توافقی برای جدایی دست خواهند یافت یا خیر. یکی از مقاصدی که به شدت مطرح شده، باشگاه آر بی لایپزیگ آلمان است.

 

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