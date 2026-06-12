به گزارش ایلنا، سِورینو فیلیو، معروف به بوییم، خبرنگار و تاریخ‌نگار برزیلی، مجموعه‌ای با بیش از هزار قطعه از یادگاری‌های تیم ملی برزیل را در خانه‌اش در ترسینا نگهداری می‌کند. این مجموعه شامل امضاهای قهرمانان جهانی، بلیط‌های تاریخی و پیراهن‌های مربوط به افتخارات این تیم است که یادآور دستاوردهای بزرگ برزیل در جام‌های جهانی است.

بوییم که یکی از نویسندگان بیوگرافی پله است، در مورد امضای گارینچا گفت: «من امضای گارینچا را به عنوان ارزشمندترین قطعه در مجموعه‌ام می‌دانم، به خاطر نماد بودن او و سادگی بازی‌اش. تنها یک بار این فرصت را داشتم و دو امضا از او گرفتم. بنابراین، این امضا برای من بسیار ارزشمند است.»

علاوه بر امضای گارینچا، بوییم پیراهن‌های مربوط به قهرمانی‌های برزیل در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰ و ۱۹۹۴ را نیز در مجموعه‌اش نگهداری می‌کند. او همچنین یادآور شکست تاریخی ۷-۱ برزیل در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل آلمان است. بوییم در مورد انگیزه‌اش برای جمع‌آوری این اشیاء گفت: «علاقه به فوتبال و تمایل به روایت داستان‌ها و حفظ یادها مرا به این سمت سوق داد.»

این خبرنگار همچنین به تأثیر خانواده‌اش در این مسیر اشاره کرد و گفت: «الهام من از برادر بزرگترم، گومز د اولیورا، معروف به گالگو، بود که او نیز مجموعه‌ای داشت. من از او الهام گرفتم و بعد از آن، مجموعه‌اش را به ارث بردم و چیزهای زیادی از دیگر دوستانم نیز به دست آوردم.»

بوییم با اشاره به اهمیت به اشتراک‌گذاری این یادگاری‌ها با نسل‌های آینده، گفت: «من معتقدم که باید این اشیاء را با دیگران به اشتراک بگذاریم، زیرا نسل جدیدی وجود دارد که به این تاریخ دسترسی نداشته و نمی‌داند که چه ارزش‌هایی در این بازیکنان و این تیم نهفته است.»

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، بوییم ابراز امیدواری کرد که برزیل بتواند دوباره قهرمان شود و به ویژه به حضور کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم اشاره کرد. او همچنین دو بازیکن را به عنوان کلیدهای موفقیت برزیل در این رقابت‌ها معرفی کرد: وینیسیوس جونیور و اندریک.

تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و اولین بازی خود را روز شنبه، ۱۳ ژوئن، برابر مراکش در ورزشگاه مت لایف در نیوجرسی برگزار خواهد کرد.

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