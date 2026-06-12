گنجینهای از یادگاریهای تاریخی فوتبال برزیل با امضای گارینچا
امضای گارینچا، قهرمان دو دوره جام جهانی، به عنوان یکی از ارزشمندترین اشیاء در مجموعهای با بیش از هزار آیتم تاریخی از تیم ملی برزیل شناخته میشود.
به گزارش ایلنا، سِورینو فیلیو، معروف به بوییم، خبرنگار و تاریخنگار برزیلی، مجموعهای با بیش از هزار قطعه از یادگاریهای تیم ملی برزیل را در خانهاش در ترسینا نگهداری میکند. این مجموعه شامل امضاهای قهرمانان جهانی، بلیطهای تاریخی و پیراهنهای مربوط به افتخارات این تیم است که یادآور دستاوردهای بزرگ برزیل در جامهای جهانی است.
بوییم که یکی از نویسندگان بیوگرافی پله است، در مورد امضای گارینچا گفت: «من امضای گارینچا را به عنوان ارزشمندترین قطعه در مجموعهام میدانم، به خاطر نماد بودن او و سادگی بازیاش. تنها یک بار این فرصت را داشتم و دو امضا از او گرفتم. بنابراین، این امضا برای من بسیار ارزشمند است.»
علاوه بر امضای گارینچا، بوییم پیراهنهای مربوط به قهرمانیهای برزیل در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰ و ۱۹۹۴ را نیز در مجموعهاش نگهداری میکند. او همچنین یادآور شکست تاریخی ۷-۱ برزیل در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل آلمان است. بوییم در مورد انگیزهاش برای جمعآوری این اشیاء گفت: «علاقه به فوتبال و تمایل به روایت داستانها و حفظ یادها مرا به این سمت سوق داد.»
این خبرنگار همچنین به تأثیر خانوادهاش در این مسیر اشاره کرد و گفت: «الهام من از برادر بزرگترم، گومز د اولیورا، معروف به گالگو، بود که او نیز مجموعهای داشت. من از او الهام گرفتم و بعد از آن، مجموعهاش را به ارث بردم و چیزهای زیادی از دیگر دوستانم نیز به دست آوردم.»
بوییم با اشاره به اهمیت به اشتراکگذاری این یادگاریها با نسلهای آینده، گفت: «من معتقدم که باید این اشیاء را با دیگران به اشتراک بگذاریم، زیرا نسل جدیدی وجود دارد که به این تاریخ دسترسی نداشته و نمیداند که چه ارزشهایی در این بازیکنان و این تیم نهفته است.»
در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، بوییم ابراز امیدواری کرد که برزیل بتواند دوباره قهرمان شود و به ویژه به حضور کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم اشاره کرد. او همچنین دو بازیکن را به عنوان کلیدهای موفقیت برزیل در این رقابتها معرفی کرد: وینیسیوس جونیور و اندریک.
تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و اولین بازی خود را روز شنبه، ۱۳ ژوئن، برابر مراکش در ورزشگاه مت لایف در نیوجرسی برگزار خواهد کرد.