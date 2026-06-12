تمدید قرارداد پاپوویچ در آستانه جام جهانی
فدراسیون فوتبال استرالیا و تونی پاپوویچ، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، به توافق رسیدند تا قرارداد وی را یک روز قبل از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۷ تمدید کنند.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال استرالیا روز جمعه، در آستانه نخستین بازی 'ساکروها' در جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل ترکیه، قرارداد تونی پاپوویچ را تا پایان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ تمدید کرد. پاپوویچ که در دوران بازیگری خود ۵۸ بار برای تیم ملی استرالیا به میدان رفته، با بازی در این مسابقه در ونکوور، نخستین فردی خواهد بود که به عنوان بازیکن و مربی در یک جام جهانی با استرالیا شرکت میکند، ۲۰ سال پس از حضورش در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان.
وی در سپتامبر ۲۰۲۴ به عنوان سرمربی انتخاب شد و نخستین بار در اکتبر همان سال روی نیمکت نشست و توانست برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴، استرالیا را بدون نیاز به پلیآف به جام جهانی برساند. در این مدت، پاپوویچ هدایت 'ساکروها' را در ۱۸ بازی بر عهده داشته و موفق به کسب ۱۰ پیروزی، ۴ تساوی و ۴ شکست شده است.
پاپوویچ در این باره گفت: "خوشحالم که میتوانم تا جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به هدایت ساکروها ادامه دهم. هدایت این تیم برای من افتخار و امتیاز بزرگی است و از این نقش بسیار لذت میبرم." وی همچنین افزود: "در حال حاضر تمام توجه من معطوف به جام جهانی ۲۰۲۶ است. افتخار میکنم که کشورم را در یک جام جهانی رهبری میکنم، اما مهمترین چیز این است که اطمینان حاصل کنم تیم ما به طور کامل آماده و متمرکز بر بازیهای گروهی خود مقابل ترکیه، ایالات متحده و پاراگوئه باشد."
مارتین کگلر، مدیر اجرایی فدراسیون فوتبال استرالیا، تمدید قرارداد پاپوویچ را "فوقالعاده" توصیف کرد و گفت: "تونی یک مربی با سطح جهانی است و توانایی خود را در کسب نتایج و توسعه استعدادها نشان داده است."
وی همچنین تأکید کرد: "تأثیر مثبت تونی بر ساکروها و فدراسیون فوتبال استرالیا مشهود است، از جمله کسب سهمیه مستقیم برای جام جهانی برای نخستین بار در ۱۲ سال گذشته و تقویت ترکیب تیم و ایجاد پایههای موفقیت در آینده."
هدر گاریوک، مدیر اجرایی فدراسیون نیز اظهار داشت: "تونی استانداردهای بالایی را به ارمغان آورده و رهبری قوی و تعهدی بینظیر به عملکرد بالا دارد که سطح کل تیم ملی را ارتقا داده است." وی افزود: "تونی عمق ترکیب تیم را افزایش داده و فرصتهایی را برای نسل بعدی استعدادهای استرالیایی فراهم کرده است و تیم را به طور محکم برای آینده آماده کرده است."