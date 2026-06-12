بازی برزیل و مراکش رکورد فروش بلیت را شکست
استقبال از بازی افتتاحیه برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ به حدی است که فروش بلیتهای این مسابقه از فینال جام جهانی نیز پیشی گرفته است.
به گزارش ایلنا، بازی افتتاحیه تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ که روز شنبه، ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در استادیوم نیویورک/نیوجرسی برگزار میشود، با استقبال بینظیری از سوی هواداران و طرفداران فوتبال مواجه شده است. تا به امروز بیش از ۷۵ هزار بلیت برای این مسابقه به فروش رفته است و ظرفیت این استادیوم ۸۰۶۶۳ نفر است.
این بازی همچنین به عنوان مسابقهای با بیشترین فروش بلیت در بخش «مهماننوازی» شناخته میشود که شامل فروشگاههای ویژه و ویآیپی است و حتی از فینال این رقابتها نیز پیشی گرفته است. انتظار میرود که در هفتههای آینده، فینال جام جهانی بتواند این رکورد را بشکند.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به طور رسمی آمار فروش بلیتها را منتشر نمیکند.
این بازی اولین مسابقهای است که در نیویورک/نیوجرسی برگزار میشود و این شهر میزبان هفت مسابقه دیگر از جمله فینال در تاریخ ۲۹ تیر خواهد بود. برزیل و مراکش در گروه C جام جهانی قرار دارند که شامل تیمهای اسکاتلند و هایتی نیز میشود.