جدایی میشل اسبراواتی از یوونتوس به مقصد آتالانتا

به گزارش ایلنا، تغییرات مدیریتی در آتالانتا با جدایی دامیچو و ورود کریستین جیونتولی آغاز شده است. در روزهای اخیر، این باشگاه همچنین از ورود دو مدیر جدید، که هر دو سابقه کار در یوونتوس را دارند، خبر داده است. چند روز پیش، پومپیلیو به عنوان مدیر فرآیندهای ورزشی معرفی شد و امروز، جمعه ۱۲ ژوئن، نوبت به میشل اسبراواتی رسید. او به عنوان یک عضو جدید در بخش جوانان آتالانتا به کار خود ادامه خواهد داد و با روبرتو سامادن همکاری نزدیکی خواهد داشت.

در بیانیه رسمی آتالانتا آمده است: "باشگاه آتالانتا BC خوشحال است که ورود یک مدیر جدید را به بخش جوانان خود اعلام می‌کند، با هدف تقویت بیشتر آکادمی جوانان. از تاریخ ۱ ژوئیه، میشل اسبراواتی به عنوان مدیر حوزه فنی و توسعه بازیکنان در بخش جوانان فعالیت خواهد کرد و با مدیر آکادمی جوانان، روبرتو سامادن، همکاری خواهد کرد."

این بیانیه ادامه می‌دهد: "میشل اسبراواتی متولد ۱۹۶۵ است و بیش از دو دهه در جنوا فعالیت کرده است، به‌ویژه ۲۱ سال که ۱۸ سال آخر آن را به عنوان مسئول بخش جوانان گذرانده است. او در ژوئیه ۲۰۲۴ به یوونتوس پیوست و به مدت دو سال به عنوان مدیر فوتبال جوانان فعالیت کرد. در طول دوران حرفه‌ای خود، او توانسته است استعدادهای زیادی را شناسایی کرده و بسیاری از بازیکنان جوان را پرورش دهد و به یکی از مدیران مورد احترام در عرصه فوتبال جوانان تبدیل شود. خانواده پرکاسی، خانواده پاگیوکا و تمامی اعضای باشگاه به میشل اسبراواتی خوشامد گفته و برای او آرزوی موفقیت دارند."

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