تونی دآمیکو به عنوان مدیر ورزشی جدید معرفی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه رم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «باشگاه AS رم خوشحال است که اعلام کند از تاریخ اول تیرماه، تونی دآمیکو به عنوان مدیر ورزشی این باشگاه منصوب خواهد شد. در فصل جاری، این سمت به طور موقت توسط مائوریسیو لومباردو اداره خواهد شد. دآمیکو پس از چهار فصل موفق با آتالانتا به رم می‌آید. مالکیت باشگاه برای او آرزوی موفقیت در این ماجراجویی جدید را دارد! خوش آمدی به رم!» دآمیکو جایگزین فردریک ماسارا می‌شود که در فصل گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت.

اعلام رسمی انتصاب دآمیکو در روز پنجشنبه ۱۵ خرداد انتظار می‌رفت، اما به دلیل مسائل اداری به تعویق افتاد. با انجام آخرین مراحل رسمی، او اکنون آماده است تا به تریگوریا، مرکز ورزشی فولیو برناردینی منتقل شود و ماجراجویی جدید خود را در رنگ‌های زرد و قرمز آغاز کند.

رم بر این باور است که دآمیکو، که سابقه همکاری با جیاچینتو گاسپرینی در آتالانتا را دارد، می‌تواند نقش کلیدی در آینده این باشگاه ایفا کند. این انتخاب به ویژه به دلیل تمایل گاسپرینی برای همکاری دوباره با دآمیکو صورت گرفته است. این دو در سال‌های گذشته با هم رشد کرده و نتایج خوبی کسب کرده‌اند و رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و دیدگاه مشترک فوتبالی دارند که می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری منجر شود.

دآمیکو که در تابستان ۲۰۲۲ از ورونا به آتالانتا پیوست، یکی از عوامل اصلی رشد این تیم در سری آ و اروپا بوده است. او تیم را از رده هشتم به پنجم رساند و در نهایت در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ اروپا شد. همچنین در فصل ۲۰۲۳/۲۴ آتالانتا را به رده چهارم رساند و در فصل بعد نیز با قرار گرفتن در رده سوم، به موفقیت‌های بیشتری دست یافت. او در حال حاضر آتالانتا را در لیگ کنفرانس اروپا ترک می‌کند.

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