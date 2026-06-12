با حواشی و ترکیب احتمالی آمریکا برابر پاراگوئه
تیم ملی فوتبال ایالات متحده در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف پاراگوئه میرود.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری مسابقات در مکزیک و کانادا، سومین کشور میزبان، ایالات متحده، به جمع رقابتکنندگان پیوسته و تیم تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو در اولین دیدار خود به مصاف پاراگوئه خواهد رفت. این بازی در حالی برگزار میشود که انتظارات زیادی از تیم ملی آمریکا وجود دارد که سالهاست برای میزبانی این رقابتها آماده میشود. فوتبال در ایالات متحده به شدت در حال رشد است و بازیکنانی چون کریستین پولیسیچ و همتیمیهایش به دنبال ورود به جمع نخبگان فوتبال جهان هستند.
این دیدار در شب بین جمعه ۱۲ و شنبه ۱۳ خرداد، ساعت ۳ به وقت ایران در استادیوم لس آنجلس برگزار خواهد شد.
ترکیب احتمالی تیمهای آمریکا و پاراگوئه به شرح زیر است:
آمریکا (۳-۴-۲-۱): ترنر؛ فریمن، ریم، مککنزی؛ دست، تیلمان، آدامز، مککنی؛ رابینسون، بالوگن؛ پولیسیچ. سرمربی: پوچتینو.