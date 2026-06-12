بارسلونا علیه فلورنتینو پرز شکایت کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا به تازگی یک درخواست سازش پیش از طرح شکایت رسمی علیه فلورنتینو پرز به دلیل اتهامات کذب مطرح شده از سوی او ارائه کرده است. این اقدام در پی اظهارات پرز در کنفرانس خبری ۱۲ مه، که در آن انتخابات رئال مادرید را اعلام کرد، صورت گرفته است. او در این کنفرانس مدعی شد که "هفت لیگ" از این باشگاه دزدیده شده است و گفت: "من نمی‌دانم چند فصل است که اینجا هستم و تنها هفت لیگ و هفت جام قهرمانی اروپا را برده‌ام، که می‌توانست ۱۴ باشد زیرا هفت لیگ از من دزدیده شده است."

پرز همچنین به انتقادات خود ادامه داد و گفت: "اعضای رئال مادرید در جنگ من علیه نیگررا با من هستند. همیشه رئال مادرید متضرر نمی‌شود، تیم‌های دیگر نیز آسیب می‌بینند. بارسلونا همیشه سود می‌برد." او همچنین به اقداماتی که رئال مادرید در حال انجام برای ارائه مستندات به یوفا است، اشاره کرد و گفت: "ما در حال تهیه یک پرونده ۶۰۰ صفحه‌ای هستیم که به زودی به یوفا ارائه خواهیم کرد."

بارسلونا با این شکایت به دنبال این است که پرز از اظهارات خود که به اعتقاد این باشگاه، به اعتبار و شهرت بارسلونا آسیب زده است، عقب‌نشینی کند. در صورتی که پرز به درخواست بارسلونا توجه نکند، این باشگاه اقدام به طرح شکایت کیفری علیه او خواهد کرد.

رئیس موقت بارسلونا، رافا یسته، پیش از این در جلسه‌ای با سنای این باشگاه، از نیت بارسلونا برای شکایت از پرز خبر داده و گفته بود: "ما در دادگاه‌ها یکدیگر را خواهیم دید." او همچنین تأکید کرد که "هیچ‌کس نمی‌تواند به اعتبار بارسلونا آسیب بزند."

در ابتدا، بارسلونا همچنین به فکر گسترش اقدامات قانونی به سمت آلvaro آربلوا، سرمربی سابق رئال مادرید، بود که در اظهاراتش هم‌راستا با پرز عمل کرده بود، اما با برکناری او از سمتش، این گزینه کنار گذاشته شد. بارسلونا اظهارات پرز را "افترا" می‌داند و به پیروزی در این نبرد حقوقی امیدوار است.

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