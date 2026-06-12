واکنش ستاره دورتموند به شایعات انتقال به رئال مادرید
در حالی که بازار نقل و انتقالات فوتبال به شدت داغ شده، نیکو شلوتربک، مدافع ۲۶ ساله بوروسیا دورتموند، به شایعات مربوط به انتقالش به رئال مادرید واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، شلوتربک که در حال حاضر در اردوی تیم ملی آلمان در ایالات متحده به سر میبرد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره احتمال انتقالش به رئال مادرید گفت: «بله، قطعاً از این مسائل از طریق رسانهها مطلع میشوم، اما همانطور که چند هفته پیش گفتم، تمام تمرکز من بر روی جام جهانی و بازی اول تیم است.»
این مدافع که به تازگی قراردادش را با دورتموند تمدید کرده، در قراردادش شرطی به مبلغ ۵۰ میلیون یورو برای جذب از سوی باشگاههای بایرن مونیخ یا رئال مادرید گنجانده است. در حال حاضر، رئال مادرید به بررسی گزینههای مختلف در بازار نقل و انتقالات ادامه میدهد و نام شلوتربک در کنار دیگر بازیکنانی همچون گواردیول از منچسترسیتی و ریکاردو کلافیوری از آرسنال در فهرست آنها قرار دارد.