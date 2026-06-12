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انتقال آنسو فاتی به موناکو در آستانه نهایی شدن

انتقال آنسو فاتی به موناکو در آستانه نهایی شدن
کد خبر : 1797875
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به نظر می‌رسد که توافق نهایی برای انتقال آنسو فاتی به باشگاه موناکو به زودی حاصل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، منابع آگاه از مذاکرات اعلام کردند که توافق رسمی در هفته آینده اعلام خواهد شد و تمامی موانع موجود، به جز برخی تفاوت‌های جزئی در قرارداد، برطرف شده است. نشست خورخه مندز نماینده بازیکن، برای ثبت این انتقال در حساب‌های مالی بارسلونا در این فصل بسیار حیاتی خواهد بود.

شرایط انتقال به طور کامل مشخص شده است. این بازیکن که در حال حاضر در تعطیلات در برزیل به سر می‌برد، با باشگاه موناکو به مدت حداقل چهار فصل قرارداد خواهد بست که این مدت ممکن است به پنج سال نیز افزایش یابد، بسته به نتیجه این گفت‌وگوی نهایی. بارسلونا همچنین حق خریدی به مبلغ ۲۹ میلیون یورو را در قرارداد خود حفظ کرده است، هرچند که احتمال دریافت درصدی از فروش‌های آینده نیز وجود دارد. در لیگ یک فرانسه، بندهای فسخ قرارداد وجود ندارد.

تأخیر در این روند به دلیل این است که خورخه مندز همچنین نماینده ژوزه مورینیو و برناردو سیلوا است و در حال حاضر بر روی نهایی کردن انتقالات با رئال مادرید تمرکز کرده است.

 

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