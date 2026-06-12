محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی تهران

به گزارش ایلنا، در این رویداد نمادین، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش از آسیب جدی به ۳۵ مجموعه ورزشی خبر داد.

نصب تخته سیاه به یاد شهدای مدرسه میناب

قبل از آغاز این دیدار دوستانه، یک تخته سیاه به یاد شهدای مدرسه میناب در زمین مسابقه نصب شده بود تا بازیکنان و تماشاگران یاد و خاطره این دانش‌آموزان شهید را گرامی بدارند.

ستاره‌های سابق در مقابل چهره‌های هنری و رسانه‌ای

در این مسابقه تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با ترکیب زیر به میدان رفت:

فرشاد احمدزاده، کمال کامیابی‌نیا، محمد خدابنده‌لو، محسن ربیع‌خواه، سیدجلال حسینی، بهادر عبدی، فرزاد آشوبی، محسن خلیلی، مهدی امیرآبادی، نیما نکیسا، حسین ماهینی، محمد قاضی، محمد ربیعی، قاسم حدادی‌فر.

در مقابل،تیم هنرمندان و اصحاب رسانه نیز با ترکیب زیر صف‌آرایی کرد:

یوسف سلامی، وحید یامین‌پور، محمد سیامکی، شهاب قاسمی (مجری دایره طلایی)، حمید کثیری، سعید شهبازی، مصطفی امامی، سعیدیسم، محمد اکبرزاده، حسام‌الدین براتی، مرتضی قربانی، علی مرادخانی، حسین جنتی، علی بازگشا.

تقدیر از خانواده شهدا؛ یادبود شهدای جنگ رمضان

بین دو نیمه این رقابت نیز از خانواده شهید صاحبی؛ همکار سازمان ورزش در مجموعه شهید اسکندرلو که حین خدمت در جنگ رمضان به شهادت رسید و همچنین خانواده شهید عظیم دوستی‌فر؛ از دیگر شهدای این جنگ تحمیلی، تقدیر به عمل آمد.

روایت اوجاقی از آسیب ۳۵ مجموعه ورزشی تهران و تأکید بر تاب‌آوری اجتماعی

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارات وارده از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن ورزشی پایتخت، گفت: «سه مجموعه ورزشی شامل مجموعه شهیدان اسماعیلی، مجموعه شهید اسکندرلو در منطقه ۱۵ و پارک آبی آزادگان به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و به‌طور کامل تخریب شدند و ۳۲ مجموعه دیگر نیز آسیب‌های جزئی دیده‌اند.»

اوجاقی با بیان اینکه دشمن به خوبی می‌داند ورزش چه نقش مؤثری در تاب‌آوری اجتماعی دارد، افزود: «مردم در شرایط خاص، به‌ویژه در دوران جنگ، نیازمند عواملی هستند که انسجام اجتماعی، امید و هدفمندی را تقویت کند. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا فعالیت‌های ورزشی و مسابقات شهری برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.»

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره برنامه بازسازی اماکن آسیب‌دیده، تصریح کرد: «شهردار تهران قول مساعد داده‌اند که در یک بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم برای بازسازی این مجموعه‌ها انجام شود.»

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