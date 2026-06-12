درآمد داوران جام جهانی ۲۰۲۶ چقدر خواهد بود؟

به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ تنها عرصه رقابت تیم‌های ملی و ستاره‌های فوتبال نخواهد بود؛ داوران حاضر در این تورنمنت نیز از افزایش چشمگیر پاداش‌ها و حق‌الزحمه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

نسخه جدید جام جهانی با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در آمریکا، کانادا و مکزیک، بزرگ‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود. همین موضوع باعث شده فیفا برای بخش داوری نیز برنامه‌ریزی متفاوتی داشته باشد و پاداش‌های بالاتری را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هر داور وسط حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار دلار به عنوان دستمزد پایه دریافت خواهد کرد. این رقم نسبت به ادوار گذشته افزایش قابل توجهی داشته و از رشد سرمایه‌گذاری فیفا در حوزه داوری حکایت دارد.

همچنین کمک‌داوران حاضر در این مسابقات نیز حدود ۲۵ هزار دلار دریافت می‌کنند. در این میان، داوران ویدئویی (VAR) سازوکار مالی جداگانه‌ای خواهند داشت.

فیفا برای مدیریت مسابقات این دوره، بزرگ‌ترین تیم داوری تاریخ جام جهانی را انتخاب کرده است. بر این اساس، ۵۲ داور وسط، ۸۸ کمک‌داور و ۳۰ داور ویدئویی مسئولیت قضاوت رقابت‌ها را بر عهده خواهند داشت.

دستمزد داوران تنها به مبلغ پایه محدود نمی‌شود. داورانی که در مراحل حذفی قضاوت کنند، پاداش‌های اضافی دریافت خواهند کرد. برآوردها نشان می‌دهد حق‌الزحمه هر مسابقه در مرحله گروهی بین ۳ تا ۵ هزار دلار است و این رقم در مراحل حذفی به حدود ۱۰ هزار دلار برای هر بازی افزایش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، داوری که به عنوان قاضی دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شود، می‌تواند با احتساب تمامی پاداش‌ها و مزایا، درآمدی نزدیک به ۳۰۰ هزار دلار کسب کند.

افزایش دستمزدها بخشی از سیاست فیفا برای استفاده از بهترین داوران جهان در بزرگ‌ترین دوره تاریخ جام جهانی است؛ تورنمنتی که داوران آن باید در فضایی مملو از فشار رسانه‌ای، فناوری‌های پیشرفته و تصمیم‌های حساس، بالاترین سطح آمادگی و تمرکز را حفظ کنند.

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