انتقاد تند کلوپ از بازی افتتاحیه جام جهانی
سرمربی سابق لیورپول، با وجود پیروزی دو بر صفر مکزیکِ میزبان مقابل آفریقای جنوبی، نمایش دو تیم در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ را از نظر تاکتیکی بسیار ضعیف دانست.
به گزارش ایلنا، مکزیک، یکی از میزبانان مشترک مسابقات، سومین میزبانی تاریخی خود را در این تورنمنت با پیروزی مقابل آفریقای جنوبی آغاز کرد؛ بردی که به لطف گلزنیهای خولیان کینیونس و مهاجم باسابقه تیم یعنی رائول خیمنز به دست آمد.
این مسابقه به شدت تحت تاثیر یک جنجال انضباطی بیسابقه قرار گرفت که تحت نظارت ویلتون سامپایو، داور مسابقه رقم خورد؛ کسی که سه بار از کارت قرمز خود استفاده کرد. یحیی سیتوله و تمبا زوانه از آفریقای جنوبی از زمین بازی اخراج شدند و پس از آن، سزار مونتس، کاپیتان مکزیک نیز در اواخر مسابقه به دلیل یک خطای حرفهای کارت قرمز دریافت کرد.
کلوپ به نمایشهای ضعیف تاکتیکی حمله کرد
کلوپ که به عنوان کارشناس تلویزیونی فعالیت میکرد، نارضایتی عمیق خود را از سطح فنی کلی این مسابقه ابراز داشت و نظم ساختاری هر دو تیم را در زمین پس از آخرین کارت قرمز زیر سوال برد. او گفت: «این موقعیت به خوبی کل مسابقه را خلاصه میکند. از نظر تاکتیکی، این یک نمایش ضعیف بود و هیچ یک از دو تیم خوب نبودند. ۱۱ نفر در مقابل ۹ نفر و بعد شما با یک ضدحمله مواجه میشوید. چرا؟ چون خط دفاعی بیش از حد عقب نشسته بود. این یک مشکل کلی در سراسر بازی بود. آفریقای جنوبی اصلاً از آن استفاده نکرد.»
اتحاد کارشناسان در ناامیدی از بازی افتتاحیه
ارزیابی کوبنده کلوپ به طور گستردهای در شبکههای تلویزیونی بازتاب داشت و سایر تحلیلگران نیز با تایید این دیدگاه، تاکید کردند که این بازی افتتاحیه، فاقد جذابیت و کیفیت یک رقابت سطح بالا بود.
کریستوف کرامر، ملیپوش سابق آلمان، ناامیدی خود را از نبود شدت و هیجان لازم در زمین ابراز کرد. او اظهار داشت: «شما به نوعی این احساس را دارید که بازی بسیار حساس و پر از انرژی است؛ من هم انتظار چنین شدتی را داشتم تا فضاها باز شوند. اما فکر میکردم این موضوع منجر به نبردهای واقعی در زمین مسابقه شود که واقعاً اینطور نبود. این عالی است که آنها آنجا بازی میکنند، اما بازی بیشتر شبیه به یک مسابقه خیریه بود.»
کریستین اشترایش، سرمربی کهنهکار آلمانی نیز از این نمایش ضعیف تحت تاثیر قرار نگرفت و انتقاد خود را به طور مستقیم روی عدم انضباط تاکتیکی و روحیه جنگندگی این کشور آفریقایی متمرکز کرد: «من از آفریقای جنوبی ناامید شدم زیرا فکر میکردم آنها سازماندهی بهتری خواهند داشت و مبارزه بیشتری از خود نشان میدهند.»
نیاز مبرم به اصلاحات دفاعی در بازیهای آینده
تیم ملی مکزیک با وجود کسب هر ۳ امتیاز این مسابقه، باید فوراً به آسیبپذیریهای تاکتیکی که توسط کارشناسان مطرح شده است رسیدگی کند؛ آن هم پیش از آنکه در مراحل بعدی گروهی با خطوط حمله زهرآگینتری روبرو شود. محرومیت سزار مونتس کاپیتان تیم، یک دردسر بزرگ برای انتخاب بازیکن در کادر فنی ایجاد کرده و آنها را مجبور به بازآرایی خط دفاعی میکند.
در همین حال، اسکواد تضعیفشده آفریقای جنوبی اگر میخواهد امید واقعی خود را برای صعود به مراحل حذفی حفظ کند، باید به سرعت انضباط و سازماندهی از دست رفته خود را بازسازی نماید.