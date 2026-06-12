صندلیهای خالی جام جهانی: انتقادها از قیمت بلیتها شدت گرفت
حضور صندلیهای خالی در دیدار کرهجنوبی و جمهوری چک در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر بحث قیمت بالای بلیتها و میزان استقبال هواداران از این رقابتها را به صدر اخبار بازگرداند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در حالی که فیفا اعلام کرده ۴۴ هزار و ۹۸۵ نفر دیدار تیمهای ملی کرهجنوبی و جمهوری چک را در شهر گوادالاخارای مکزیک از نزدیک تماشا کردهاند، تصاویر منتشرشده از ورزشگاه نشاندهنده ردیفهای متعدد صندلی خالی بود؛ موضوعی که بار دیگر نگرانیها درباره قیمت بلیتها و میزان تقاضا برای نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی را افزایش داده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که بیش از ۸۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزتکا برای تماشای دیدار افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی حضور داشتند، اما مشاهده جایگاههای خالی در ورزشگاه ۴۶ هزار نفری گوادالاخارا، شهری با پیشینه عمیق فوتبالی، انتقادها نسبت به رویکرد تجاری فیفا در این دوره از رقابتها را تشدید کرده است.
برخی از هواداران حاضر در ورزشگاه، قیمت بالای بلیتها را عامل اصلی استقبال کمتر از انتظار دانسته و از مدل قیمتگذاری فیفا انتقاد کردهاند.
رویترز اعلام کرده برای دریافت توضیحات رسمی در این خصوص با فیفا تماس گرفته است.
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز چهارشنبه در واکنش به انتقادهای مطرحشده از سوی هواداران، از سیاست قیمتگذاری این نهاد دفاع کرد. او گفت قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در سطح سایر رویدادهای بزرگ ورزشی جهان قرار دارد و تفاوت محسوسی با آنها ندارد.
فیفا پیشتر اعلام کرده بود بیش از ۶ میلیون بلیت برای این مسابقات به فروش رسیده است. همچنین اینفانتینو با اشاره به استقبال گسترده از سراسر قاره آمریکا، تأکید کرده بود میزان تقاضا برای خرید بلیتها «دستکم ۱۰ برابر بیشتر» از پیشبینیهای اولیه بوده است.
با این حال، برخی نهادهای هواداری از جمله «فوتبال ساپورترز اروپا» (FSE) هشدار دادهاند که قیمتهای «بیش از حد گران» باعث حذف هواداران عادی از فضای جام جهانی خواهد شد.
این گروه اعلام کرده که قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مقایسه با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تا پنج برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که به باور آنها دسترسی بخش بزرگی از علاقهمندان به فوتبال را محدود کرده است.
در دیداری که محور این انتقادها قرار گرفت، تیم ملی کرهجنوبی موفق شد در چارچوب رقابتهای گروه A با نتیجه ۲ بر یک جمهوری چک را شکست دهد.