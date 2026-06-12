خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داور دیدار تیم ملی ایران و نیوزیلند مشخص شد

داور دیدار تیم ملی ایران و نیوزیلند مشخص شد
کد خبر : 1797855
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی ایران در حالی خود را برای نخستین دیدار برابر نیوزیلند آماده می‌کند که فیفا تیم داوری این مسابقه را مشخص کرده است.

به گزارش ایلنا،  با اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، اسکار راموس، داور اهل مکزیک، قضاوت نخستین دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند را بر عهده خواهد داشت.

این مسابقه بامداد روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

راموس که از داوران بین‌المللی فوتبال مکزیک محسوب می‌شود، به عنوان داور اصلی این مسابقه انتخاب شده و وظیفه قضاوت نخستین بازی شاگردان قلعه نویی در این رقابت‌ها را بر عهده خواهد داشت.

داور دیدار تیم ملی ایران و نیوزیلند مشخص شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی