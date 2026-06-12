داور دیدار تیم ملی ایران و نیوزیلند مشخص شد

به گزارش ایلنا، با اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، اسکار راموس، داور اهل مکزیک، قضاوت نخستین دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند را بر عهده خواهد داشت.

این مسابقه بامداد روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

راموس که از داوران بین‌المللی فوتبال مکزیک محسوب می‌شود، به عنوان داور اصلی این مسابقه انتخاب شده و وظیفه قضاوت نخستین بازی شاگردان قلعه نویی در این رقابت‌ها را بر عهده خواهد داشت.

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