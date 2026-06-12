دشان پشت امباپه درآمد

به گزارش ایلنا، انتقادات پیرامون عملکرد اخیر و نقش امباپه به عنوان مهاجم نوک، در مسیر آماده‌سازی جام جهانی همواره همراه خروس‌ها بوده است، اما سرمربی فرانسه به وضوح اعلام کرد که از نظر او، تیم ملی با حضور کاپیتانش در زمین مسابقه همیشه قدرتمندتر است.

دیدیه دشان در این خصوص توضیح داد: «من همیشه این‌طور فکر کرده‌ام و امروز هم همچنان معتقدم که تیم ملی فرانسه با حضور او در اسکواد قوی‌تر است. اوضاع همیشه برای کیلیان آسان نبوده است. او در یورو ۲۰۲۱، پس از سپری کردن شش ماه بسیار سخت در پاری سن ژرمن و بدون موفقیت خاصی به تیم ملحق شد. در این اواخر نیز یک مصدومیت مانع از آن شد که او در بالاترین سطح از توانایی‌های خود عملکردی به نمایش بگذارد.»

با این حال، فراتر از اظهارات سرمربی، بحث و چالش اصلی کاملاً تاکتیکی است؛ مسئله این نیست که آیا امباپه باید بازی کند یا خیر، بلکه سوال اینجاست که فرانسه چگونه می‌تواند بدون قربانی کردن تعادل تیمی، توانایی‌های او را به حداکثر برساند.

سیر تکاملی امباپه و چالش تاکتیکی فرانسه

ستاره فرانسوی برای سال‌ها زمانی که از جناح چپ به خط دفاعی حریفان حمله می‌کرد، ویرانگر ظاهر می‌شد؛ او توپ را در فضاهای عریض دریافت می‌کرد، در سرعت بالا با مدافعان روبرو می‌شد و فضایی را برای بهره‌برداری از بزرگ‌ترین سلاح خود، یعنی استارت‌های انفجاری، پیدا می‌کرد. امروز، هم در رئال مادرید و هم در تیم ملی فرانسه، او به مرور، زمان بیشتر در فضاهای نزدیک به دروازه کار می‌کند و پست مهاجم نوک را به اشغال خود درآورده است.

این یک سیر تکاملی طبیعی با توجه به توانایی گلزنی بالای اوست، اما در عین حال تا حدودی از میزان تاثیرگذاری او در انتقال توپ در فضاهای باز کاسته است.

اینجاست که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دشان نمایان می‌شود؛ فرانسه از نسل فوق‌العاده‌ای از استعدادهای هجومی بهره می‌برد. عثمان دمبله، مایکل اولیسه، دزیره دوئه، رایان شرکی و مارکوس تورام همگی راه‌حل‌های متفاوتی را در یک‌سوم هجومی ارائه می‌دهند. چالش اصلی، ساختن سیستمی است که در آن امباپه به عنوان تمام‌کننده عمل کند، بدون اینکه ارتباط بازیکنانی که توانایی تغذیه او را دارند با وی قطع شود.

فرانسه به دنبال گرفتن بهترین بازی از کاپیتان خود

زمانی که فرانسه از طریق کناره‌ها فضا ایجاد می‌کند و آن را با استارت‌های حمایتی و سریع در مناطق مرکزی ترکیب می‌نماید، امباپه توپ را در موقعیت‌های ایده‌آلی دریافت می‌کند. در مقابل، وقتی او برای مدت‌های طولانی مجبور به بازی پشت به دروازه می‌شود، میزان تاثیرگذاری‌اش کاهش می‌یابد.

به همین دلیل است که بحث‌های پیرامون پست بازی او می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ موضوع اصلی این نیست که نام او در کدام بخش از ارنج تیم قرار می‌گیرد، بلکه مسئله این است که توپ چگونه به او می‌رسد.

دشان این موضوع را به طور کامل درک می‌کند و به همین خاطر است که به حمایت خود از کاپیتان تیمش ادامه می‌دهد. فرانسه شاید یکی از غنی‌ترین و پرمهره‌ترین اسکوادهای این تورنمنت را در اختیار داشته باشد، اما هیچ‌کدام از ستاره‌هایش به اندازه امباپه برنامه‌های بازی حریف را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. تا زمانی که رقبای فرانسه به تغییر ساختارهای مارکینگ، پوشش‌های دفاعی و رویکردهای تاکتیکی خود برای مهار او ادامه دهند، این کاپیتان مهره اصلی و کلیدی پروژه فرانسوی‌ها باقی خواهد ماند.

در فرانسه بحث بر سر این نیست که آیا امباپه باید در ترکیب قرار بگیرد یا خیر؛ سوال واقعی این است که آیا خروس‌ها می‌توانند به آن فرمول تیمی دست پیدا کنند که به بزرگ‌ترین ستاره‌شان اجازه دهد در حساس‌ترین لحظات، تفاوت‌ها را رقم بزند.

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