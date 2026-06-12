فراخوان غیرمنتظره به اردوی آلبیسلسته
ستاره جدید تاتنهام همتیمی مسی در جام جهانی شد
مارکوس سنسی، مدافع جدید تاتنهام، در پی مصدومیت بدموقع لئوناردو بالردی، به عنوان جانشین او به لیست نهایی ۲۶ نفره آرژانتین برای جام جهانی اضافه شد.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی پس از اینکه بالردی در جریان تمرینات دچار پارگی شدید عضلانی در پای راست خود شد، مجبور به ایجاد یک تغییر غیرمنتظره در برنامههای خود برای جام جهانی شد. سرمربی آلبیسلسته تصمیم نهایی خود را تا پس از پایان دیدار دوستانه پیش از تورنمنت مقابل ایسلند به تعویق انداخت تا از این مسابقه برای ارزیابی گزینههای تاکتیکی خود استفاده کند. سنسی که در لیست انتظار قرار داشت، متعاقباً برای پر کردن این جای خالی انتخاب شد و اکنون در حال سفر به کمپ تمرینی تیم در کانزاس سیتی است.
کادر فنی تیم ملی آرژانتین ضمن ابراز ناامیدی عمیق از مصدومیت این مدافع، به تشریح فرآیند دقیق انتخاب جانشین او پرداختند.
تیم ملی آرژانتین با تأیید تشخیص پزشکی و استراتژی انتخاب بعدی خود از طریق رسانههای اجتماعی و کنفرانسهای مطبوعاتی اعلام کرد: لئوناردو بالردی مدافع تیم دچار مصدومیت عضلانی در ناحیه سولئوس پای راست خود شده است و نمیتواند بخشی از اسکواد حاضر در جام جهانی باشد.
اسکالونی نیز در این رابطه افزود: تست امروز من را راضی کرد و بسیاری از ابهامات را در مورد چیزهایی که ممکن است تیم کم داشته باشد برطرف نمود... شاید یک یا دو روز دیگر برای اعلام جانشین بالردی زمان بگذارم.
اسکالونی ابهامات لیست را برطرف کرد
این یک نقطه عطف و بیستوچهار ساعت فوقالعاده و به یادماندنی برای این بازیکن ۲۹ ساله است که تنها ۳ بازی ملی در کارنامه خود دارد. ستاره سابق بورنموث که زمانی دعوت تیم ملی ایتالیا را رد کرده بود، اخیراً برای انتقالی آزاد به تاتنهام از تاریخ اول جولای به توافق رسیده است. او اکنون در خط دفاعی پر ستاره آلبیسلسته به کریستین رومرو، همتیمی آیندهاش در باشگاه تاتنهام ملحق خواهد شد؛ تیمی که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ مقابل استونی به او میدان داده بود.
نقطه عطف بزرگ در کارنامه سنسی
تیم ملی آرژانتین پیش از آغاز مأموریت خود در هفته آینده مقابل الجزایر، در حال آزمایش آخرین نکات روی آمادهسازی تاکتیکی خود است. شاگردان اسکالونی در گروه J مسابقات مسیر جالبی پیش رو دارند که شامل تقابل با اتریش و اردن نیز میشود.
آزمون سخت آفریقایی در کانزاس
حریف آفریقایی آنها در تاریخ نشان داده که توانایی باز کردن دروازه آلبیسلسته را دارد و این بدان معناست که زوج دفاعی جدید آرژانتین باید خیلی سریع به هماهنگی و ریتم لازم برسند تا در روز افتتاحیه غافلگیر نشوند.