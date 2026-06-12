خداحافظی رسمی اندو با فوتبال ملی در آستانه نبرد بزرگ

به گزارش ایلنا، واتارو اندو، کاپیتان مقتدر تیم ملی ژاپن، درست سه روز پیش از تقابل حساس تیمش در گام نخست جام جهانی مقابل هلند، به دلیل مصدومیت شدید پا از حضور در این تورنمنت محروم شد و در تصمیمی تکان‌دهنده، خداحافظی رسمی خود را از بازی‌های ملی اعلام کرد.

هافبک لیورپول پس از ناکامی در مداوای آسیب‌دیدگی‌اش، مجبور به ترک اردوی سامورایی‌ها شد و کادر فنی، شوتو ماچینو ستاره بروسیا مونشن‌گلادباخ را به عنوان جانشین او فراخواند. این ستاره ۳۳ ساله با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از اینکه شانس بازی در این جام را از دست داده ابراز ناامیدی کرد، اما از هم‌تیمی‌هایش برای درخشش در گروه F مسابقات مقابل هلند، تونس و سوئد حمایت کرد.

اندو در پیام خود نوشت: «قطعاً در آینده ژاپن قهرمان جام جهانی خواهد شد، پس بیایید به این هدف ایمان داشته باشیم و از تیم حمایت کنیم. بیایید تمام قدرت ژاپن را جمع کنیم تا این لحظه تاریخی در همین تورنمنت آمریکای شمالی رقم بخورد. من تصمیم گرفته‌ام از تیم ملی خداحافظی کنم و از این پس، تنها به عنوان یک هوادار مشوق ژاپن خواهم بود.»

از حسرت در اردوی نشویل تا وداع با میراث درخشان قطر

اندو در ماه فوریه گذشته در بازی لیورپول مقابل ساندرلند دچار مصدومیت شدیدی شد که فصل باشگاهی را برای او به پایان رساند. او برای بازگشت تلاش زیادی کرد و در دیدار دوستانه ۳۱ مه مقابل ایسلند هم به میدان رفت، اما در اردوی مکزیک دوباره احساس درد کرد. او با وجود تلاش فراوان در کمپ نشویل، نتوانست خود را به شرایط مسابقه برساند.

اندو در این خصوص گفت: «از زمانی که مصدوم شدم هر کاری در توانم بود انجام دادم و هیچ حسرتی ندارم. البته ناامیدم که در این جام جهانی نیستم، اما افتخار می‌کنم که بعد از جام جهانی قطر کاپیتان این تیم بودم و به رشد گروهی کمک کردم که اکنون هدفش قهرمانی در جام جهانی است.» اندو که اولین بازی ملی خود را در سال ۲۰۱۵ انجام داده بود، با ۷۳ بازی ملی و ۴ گل به کار خود پایان داد. او که در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حاضر بود، نقشی کلیدی در پیروزی‌های تاریخی ژاپن مقابل آلمان و اسپانیا در قطر داشت.

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