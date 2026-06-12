به گزارش ایلنا، کانادا در اولین بازی خود از گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، امروز جمعه در شرایطی به مصاف بوسنی و هرزگوین می‌رود که به دنبال یک شروع مقتدرانه و باشکوه در این تورنمنت است. کانادا به عنوان یکی از سه میزبان این رقابت‌ها، با توجه به رنکینگ فیفا، بر اساس آمار در آسان‌ترین گروه جام قرار گرفته است و یوزهای کانادا عزم خود را جزم کرده‌اند تا با کسب یک پیروزی شیرین در گام نخست، از همین حالا یک پای خود را در مرحله حذفی بگذارند.

با این حال، نباید بوسنی و هرزگوین را دست‌کم گرفت؛ تیمی که با وجود قرار گرفتن در رتبه ۶۴ دنیا، با از پیش رو برداشتن غول‌هایی چون ایتالیا و ولز در مرحله پلی‌اف به این تورنمنت صعود کرده و حالا به دنبال خراب کردن مهمانی بزرگ کانادایی‌ها در تورنتو است. اما ماموریت میزبان با غیبت احتمالی آلفونسو دیویس در ترکیب اصلی به دلیل تداوم دوران نقاهت از مصدومیت همسترینگ، به مراتب سخت‌تر شده است؛ مدافع چپ بایرن مونیخ بدون شک مهره کلیدی و ستاره الهام‌بخش تیمش به شمار می‌رود. در غیاب دیویس، جسی مارش احتمالاً این یازده مرد را روانه میدان خواهد کرد:

خط دروازه: ماکسیم کرپو

سنگربان اورلاندو سیتی که جام جهانی ۲۰۲۲ را به دلیل شکستگی پا از دست داده بود، حالا طعم اولین حضور خود در این تورنمنت بزرگ را آن هم در خاک خودی می‌چشد که این اتفاق شیرینی این بازی را برای او دوچندان می‌کند.

مدافع راست: آلیستر جانستون

این مدافع ۲۷ ساله پس از پایان دراماتیک فصل فوتبالی خود به همراه سلتیک اسکاتلند، حالا ممکن است با ماموریت دشوار مهار کریم آلاجبگوویچ، پدیده ۱۸ ساله آربی سالزبورگ روبرو شود.

مدافع وسط: درک کورنلیوس

کورنلیوس یکی از معدود بازیکنان کانادایی است که در حال حاضر در پنج لیگ معتبر اروپا توپ می‌زند و این مدافع مارسی که فصل گذشته را به صورت قرضی در رنجرز سپری کرد، به بازی در برابر مهاجمان تراز اول در فرانسه کاملاً عادت دارد.

مدافع وسط: لوک د فوگرولس

مدافع متولد لندن در این مسابقه باید با مهاجمی سرشاخ شود که دو برابر او سن دارد؛ یعنی ادین ژکو. او در طول بازی باید به شدت مراقب حرکات بدون توپ هوشمندانه این مهاجم کهنه‌کار باشد.

مدافع چپ: ریچی لاریا

غیبت دیویس یک ضربه مهلک برای ایده‌های جسی مارش است، اما لاریای باهوش و باذکاوت می‌تواند در ورزشگاه بیامو فیلد (جایی که او در رده باشگاهی با پیراهن تورنتو اف‌سی در آن بازی می‌کند) جای خالی فوق‌ستاره تیمش را پر کند.

هافبک راست: تاجون بوکانان

بوکانان فصل چندان درخشانی را در ویارئال سپری نکرد و در ۴۳ بازی برای تیمی که سهمیه لیگ قهرمانان را گرفت، ۷ گل به ثمر رساند. این وینگر در تقابل با بوسنی و هرزگوین، وظیفه تغذیه دو مهاجم تمام‌کننده تیمش را بر عهده خواهد داشت.

هافبک وسط: اسماعیلو کونه

کونه به دلیل ابتلا به تب شدید، تمرینات پیش از مسابقه را از دست داد تا حضورش در این دیدار در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. با این حال، اگر این بازیکن شرایط نسبی بازی را داشته باشد، هافبک ساسولو در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.

هافبک وسط: استفن اوستاکیو

هافبک پورتو که سال جاری میلادی را به صورت قرضی در ال‌ای‌اف‌سی سپری کرده است، تجربه بالا و جنگندگی بی‌امان را به موتور محرکه تیم تزریق می‌کند. این بازیکن ۲۹ ساله یک رهبر حیاتی برای کانادا در داخل زمین است.

هافبک چپ: لیام میلار

محصول سابق آکادمی لیورپول که فصل آینده با پیراهن هال سیتی به لیگ برتر انگلیس بازخواهد گشت، آمار گلزنی ضعیفی در تیم ملی کانادا دارد و در ۴۱ بازی تنها یک بار موفق به گلزنی شده است، اما او در زمان آماده بودن همواره از بازیکنان مورد علاقه جسی مارش بوده است.

مهاجم: جاناتان دیوید

برترین گلزن تاریخ فوتبال کانادا همچنان مهره‌ای حیاتی برای موفقیت این تیم در تابستان جاری است. این ستاره ۲۶ ساله پس از گذراندن یک فصل نه‌چندان موفق در نخستین سال حضورش در یوونتوس، انگیزه‌های زیادی برای اثبات خود در این جام دارد.

مهاجم: کایل لارین

لارین که در جدول گلزنان تاریخ کانادا تنها ۹ گل با دیوید فاصله دارد، با تکیه بر قدرت بدنی بالا و تجربه گران‌بهایش می‌تواند خط دفاعی بوسنی را که در عمق خود از کیفیت بالایی برخوردار نیست، به شدت به چالش بکشد.

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