از اشکهای خیمنز تا جنجال وقت استراحت
مرور کامل تمام قابها و حواشی روز نخست جام جهانی ۲۰۲۶
بیستوسومین دوره رقابتهای جام جهانی با پیروزی قاطع ۲ بر ۰ مکزیک در برابر آفریقای جنوبی آغاز شد تا در کنار این برد بیدردسر، روز اول مسابقات با حواشی عجیبی نظیر صندلیهای خالی و جنجال زمان استراحت بازیکنان همراه شود.
به گزارش ایلنا، رائول خیمنز که سرانجام در چهارمین حضور خود در ادوار این تورنمنت برای اولین بار در ترکیب اصلی یک بازی جام جهانی قرار گرفته بود، گل دوم را با ضربه سر به ثمر رساند و در حالی که به پدرش ادای احترام میکرد، در هنگام شادی گل اشک ریخت.
اگرچه این مسابقه با سه کارت قرمز تحتالشعاع قرار گرفت (یک کارت برای مکزیک پس از دو کارت قرمز برای رقیب نگونبختشان)، اما این یک شروع نزدیک به ایدهآل برای شاگردان خاویر آگیره بود. در دیگر دیدار گروه A، کره جنوبی با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل جمهوری چک به پیروزی رسید و پس از گلهای نیمه دوم این-بئوم هوانگ و هیون-گیو اوه، یک کامبک عالی را رقم زد.
صندلیهای خالی در گوادالاخارا برای بازی کره جنوبی و جمهوری چک
پس از جنجال فیفا بر سر قیمتگذاری بلیطها، به نظر میرسد پیامد این اتفاق، چشمانداز حضور هزاران صندلی خالی در مسابقات در طول چند هفته آینده باشد. به رغم یک رقابت جذاب در گروه A میان کره جنوبی و جمهوری چک، صندلیهای خالی در ورزشگاه استادیو آکرون نشاندهنده مشکل افزایش هزینهها به دلیل قیمتگذاری پویا بود، به طوری که گزارش شده است ۱۸۰۰۰۰ بلیط پیش از شروع تورنمنت همچنان در پرتالهای رسمی فروش مجدد فیفا لیست شده باقی مانده بود.
کارتهای قرمز افتتاحیه را تحتالشعاع قرار دادند
به نظر نمیرسید که این یک بازی خشن باشد، اما ویلتون سامپایو داور برزیلی نیز چارهای جز نشان دادن سه کارت قرمز مجزا نداشت. اولین کارت به یایا سیتوله رسید؛ بازیکنی که پیش از این هم به دلیل تقدیم گل اول به خولین کینیونس، ستاره کلمبیاییالاصل و پدیده مکزیک مقصر بود، در اوایل نیمه دوم با سرنگون کردن برایان گوتیرز در یک قدمی محوطه جریمه، یک موقعیت آشکار گلزنی را از حریف سلب کرد و اخراج شد.
ابهام زیادی پیرامون بررسی VAR وجود داشت تا اینکه تمبا زوانه بازیکن تعویضی به دلیل قرار دادن دست خود روی صورت روبرتو آلوارادو در یک درگیری بدون توپ، از زمین اخراج شد؛ هرچند وقتی صحنههای تکرار در نهایت پخش شد، این تصمیم کاملاً واضح و درست به نظر میرسید. سزار مونتس مدافع آخر مکزیک، به شکلی بدبینانه ضدحمله کولیسو مودائو را متوقف کرد و برای یک خطای سلب موقعیت آشکار گلزنی دیگر در لحظات پایانی، دستور خروج از زمین را دریافت کرد. در کل جام جهانی ۲۰۲۲ تنها چهار کارت قرمز وجود داشت. از اکنون تا ۱۹ جولای چند کارت دیگر نشان داده خواهد شد؟
شادی گل همراه با اشک رائول خیمنز
رائول خیمنز در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ یک بازیکن تعویضی بود که به زمین میآمد. او پس از شکستگی جمجمه در سال ۲۰۲۰ که فوتبال او را به خطر انداخت، برای بازگشت به اوج مبارزه کرده است.
او شاید فکر میکرد که فرصت گلزنی در جام جهانی هرگز فرانخواهد رسید. اما در خاک خودی، این مهاجم که اکنون مرد اصلی التری است، به سبک آشنای خود با ضربه سر دروازه را باز کرد تا برتری مکزیک را دو برابر کند. فوران شادی و آسودگی خاطر او صحنهای دیدنی بود. خیمنز در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به سمت پرچم کرنر دوید، چرا که بدون شک پدرش را که در ماه مارس درگذشته بود، به یاد میآورد. در جام جهانی که غیرممکن است بتوان نسبت به آن نگاهی کنایهآمیز نداشت، این لحظه یک پادزهر بود.
آماتوربازی به سبک شبکه فاکس
بلافاصله پس از گل خیمنز، تیمها برای زمان استراحت و نوشیدن آب رفتند، به رغم اینکه دمای هوا در داخل استادیوم آزتکا ۲۳ درجه سانتیگراد بود. فارغ از وضعیت آبوهوا (زیرا در روزهای گرمتر در نقاط دیگر به این استراحتها نیاز خواهد بود)، تصمیم پشت پرده برای این اتفاق، فرصتی برای فرستنده میزبان یعنی فاکس، در میان سایر شبکهها در سراسر جهان است تا چند آگهی بازرگانی اضافه را در پخش خود بگنجانند.
در بریتانیا، شبکه ITV در اقدامی تحسینبرانگیز، علیه این تلاش ایستادگی کرده است که نه تنها توهین به بینندگان، بلکه توهین به خود این بازی است. با این حال، فاکس برای بازگشت از یکی از این فواصل استراحت تاخیر داشت و شروع مجدد بازی را از دست داد. و برای اینکه چشمها بیشتر از تعجب گرد شود، مدیر گرافیک شبکه فاکس فکر کرد لازم است پس از یک کارت قرمز، یک یادآور دائمی را روی صفحه نگه دارد تا به بینندگان بگوید این کارت به معنای آن است که تیمها یک بازیکن کمتر در زمین دارند.
در یکی از مجهزترین استادیومهای جام جهانی، مراسم افتتاحیه اصلاً بد نبود. شکیرا و آندرهآ بوچلی در کنار ایجیآیئی، اجراکنندگان برجسته یک نمایش کوتاه از رنگ و پویایی بودند که به دو بخش تقسیم شد؛ بخش دوم یک رژه پرچم کمی قبل از ورود تیمها از تونل بود که با موسیقی امینم و آلن پارسونز پراجکت همراه شد. مسابقه با چند دقیقه تاخیر آغاز شد اما همانطور که این مراسمهای مدرن پیش میروند، مکزیکوسیتی تعادل مناسبی بین ستارههای داخلی پیدا کرد (گروه مانا تشویق شدیدی دریافت کرد) و این اطمینان را ایجاد کرد که همه متوجه شوند این یک رویداد جهانی است. این موضوع شاید در داخل استادیوم واضحتر از تلویزیون بود، اما پرچم آمریکا نیز توسط بخشهای بزرگی از هواداران مکزیکی هو شد.