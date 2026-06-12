به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کره جنوبی در نخستین گام خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد جمهوری چک عبور کند. در شرایطی که شاگردان میونگ‌بو هونگ با یک گل از حریف خود عقب افتاده بودند، در نهایت توانستند با یک بازگشت تماشایی سه امتیاز حیاتی این مسابقه را از آن خود کنند. در این میان، نقش کیم سئونگ‌گیو سنگربان ۳۶ ساله و باسابقه کره‌ای‌ها در دقایق پایانی بسیار پررنگ بود؛ جایی که او با ایستادگی در برابر حملات سنگین حریف، مانع از دست رفتن پیروزی تیمش شد. این درخشش حتی تحسین کادر فنی و بازیکنان حریف را نیز به همراه داشت تا جایی که در پایان مسابقه عنوان کردند: «چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتیم اما نمی‌دانم دروازه‌بان حریف چگونه آن توپ‌ها را مهار کرد.»

دروازه‌بان باهوش تیم ملی کره جنوبی پس از پایان این دیدار سخت، در خصوص جریان مسابقه و بازگشت موفقیت‌آمیز تیمش گفت: «همه بازیکنان می‌دانستند که بازی اول چقدر اهمیت دارد. ابتدا گل خوردیم اما توانستیم نتیجه را برگردانیم و از این بابت خوشحال هستم.» وی با اشاره به فشار سنگین دقایق پایانی و مسئولیتی که روی دوش خود احساس می‌کرد، ادامه داد: «کنترل بازی را در اختیار داشتیم اما با وجود موقعیت‌های کم حریف، گل اول را دریافت کردیم. اگر بازی همان‌طور تمام می‌شد، مسئولیت آن روی دوش خط دفاع و دروازه‌بان بود. خوشبختانه در لحظات پایانی توانستم با چند مهار به تیم کمک کنم.»

سنگربان کره‌ای‌ها همچنین به نقطه قوت اصلی حریف اروپایی و غفلت خط دفاعی تیمش روی گل دریافتی اشاره کرد و گفت: «می‌دانستیم جمهوری چک روی پرتاب‌های بلند اوت خطرناک است و برای آن آماده شده بودیم. با این حال آنها بازیکنان بلندقد و قدرتمندی داشتند و با برتری فیزیکی‌شان ما را تحت فشار گذاشتند. با وجود آماده‌سازی قبلی، آن صحنه برای ما ناامیدکننده بود.»

کیم سئونگ‌گیو در بخش پایانی صحبت‌های خود، پرده از یک راز خانوادگی و انگیزه روحی فوق‌العاده‌اش برای این بازی برداشت و به زبان آورد: «قبل از آمدن به ورزشگاه با دخترم تماس تصویری گرفتم. تا قبل از امروز فقط او را در حال خواب دیده بودم اما این بار چشمانش را باز کرده بود و با من تماس چشمی برقرار کرد. همین موضوع انرژی زیادی به من داد.»

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