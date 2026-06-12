گام نخست کره جنوبی با جادوی ستاره فاینورد محکم برداشته شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی رقابت‌های خود در جام جهانی را با پیروزی سخت ۲ بر ۱ مقابل جمهوری چک آغاز کرد و موفق شد با جبران گل خورده، هر سه امتیاز این مسابقه را در گروه A به دست آورد. به نظر می‌رسید ضربه سر چکشی لادیسلاو کریچی روی پرتاب اوت ولادیمیر کوفال پاداش بازی تدافعی و ضدحملات چک‌ها را داده است، اما کیفیت بازیکنان کره در نهایت در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه سرنوشت بازی را رقم زد.

این-بئوم هوانگ تفاوت‌ها را در این مسابقه رقم زد و ابتدا با یک ضربه چیپ تماشایی کار را به تساوی کشاند و در ادامه با ارسال پاس گل برای هیون-گیو اوه بازیکن تعویضی تیمش، کامبک کره‌ای‌ها را کامل کرد. سون هیونگ مین، کاپیتان کره شب ناامیدکننده‌ای را در موقعیت گلزنی پشت سر گذاشت و در موقعیت تک‌به‌تک توسط ماتج کووار ناکام ماند، اما نیمکت‌نشینان باکیفیت کره تاثیرگذاری تعیین‌کننده‌ای داشتند تا بازگشت جمهوری چک به جام جهانی پس از ۲۰ سال با شکست آغاز شود.

در ادامه نمرات بازیکنان حاضر در این مسابقه را مشاهده می‌کنید...

کره جنوبی

دروازه‌بان و خط دفاعی

سونگ-گیو کیم (۸/۱۰):

در لحظات حساس مسابقه سیوهای حیاتی انجام داد و مانع گلزنی آدام هلوژک از فاصله نزدیک و میخال سادیلک در دقیقه ۹۴ شد، آن هم در شرایطی که برتری ۲ بر ۱ تیمش کاملاً شکننده بود. او تنها تسلیم ضربه سر کریچی روی یک ضربه ایستگاهی شد و مهار‌های دیرهنگام او پیروزی تیمش را تضمین کرد.

هان-بئوم لی (۷/۱۰):

در خط دفاعی سه نفره تیمش مشارکت موثری داشت و برای حمایت از حملات در جناح راست به جلو نفوذ کرد. او در نیمه اول یک ضربه سر را روی ضربه کرنر به بیرون فرستاد و در دقایق تلف‌شده بازی با یک دفع توپ مهم، فشار را از روی دروازه کره برداشت.

گی-هیوک لی (۶/۱۰):

وظایف خود را در مرکز خط دفاعی متمایل به چپ بدون مشکل خاصی تا لحظات پایانی مسابقه انجام داد. او تنها کارت زرد این دیدار را در دقیقه ۹۶ به دلیل متوقف کردن ضدحمله چک دریافت کرد که این یک خطای تاکتیکی و لازم برای حفظ نتیجه بازی بود.

مین-جائه کیم (۷/۱۰):

با حضور فیزیکی و توانایی‌های هوایی خود خط دفاعی را رهبری کرد و در نبردهای تن‌به‌تن با مهاجمان چک برنده شد. او از اعماق خط دفاعی به خوبی توپ‌ها را توزیع کرد و پس از تعویض سون، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست، هرچند که روی گل اول بازی از کریچی شکست خورد.

خط هافبک

این-بئوم هوانگ (۹/۱۰):

با ثبت یک گل و یک پاس گل در دقایق تعیین‌کننده بازی، بهترین نمایش زمین را ارائه داد. او در دقیقه ۶۷ پس از دریافت پاس کین‌گین لی، با یک ضربه چیپ تماشایی دروازه کووار را باز کرد و سپس با ارسال دقیق خود از جناح راست، پایه‌گذار گل پیروزی‌بخش اوه شد.

سونگ-هو پایک (۷/۱۰):

یک خط هافبک دفاعی مستحکم را ایجاد کرد که به طراحان کره اجازه داد تا مالکیت ۶۲ درصدی تیم را دیکته کنند. او پیش از شکل‌گیری گل پیروزی‌بخش تیمش، با یک پاس کلیدی این-بئوم هوانگ را در فضای خالی صاحب توپ کرد.

جائه-سونگ لی (۷/۱۰):

در یک ساعت اول مسابقه به عنوان شماره ده عملکرد موثری داشت و با فرستادن یک پاس عمقی تماشایی، سون را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد. شوت او در ریباند توسط کووار مهار شد و در نهایت در دقیقه ۶۲ جای خود را به هوانگ هی چان داد.

تائه-سئوک لی (۷/۱۰):

در پست وینگ‌بک چپ به بازی تیمش عرض داد و ضدحملات چک را در جناح خود مهار کرد. او ارسال‌هایی روی دروازه داشت و با هافبک‌ها ترکیب شد اما نسبت به جناح راست پرکار تیمش، موقعیت‌های کمتری ایجاد کرد و در دقیقه ۶۹ تعویض شد.

کانگ-این لی (۸/۱۰):

طراح اصلی حملات کره بود و پاس گل تماشایی خود را برای گل تساوی این-بئوم هوانگ از میان مدافعان حریف فرستاد. او در دقیقه ۱۴ با یک شلیک محکم کووار را مجبور به شیرجه کرد و در طول بازی مدام تحت مراقبت کریچی قرار داشت.

یونگ-وو سئول (۷/۱۰):

انرژی و عرض مناسبی به جناح راست تیمش بخشید و در طول مسابقه به خوبی با کانگ-این لی هماهنگ شد. بازپس‌گیری‌های توپ در کارهای دفاعی و ارسال‌های او در مواقعی که کره برتری زمین را در اختیار داشت، موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کرد.

خط حمله

سون هیونگ مین (۶/۱۰):

رهبری خط حمله را بر عهده داشت اما به رغم داشتن موقعیت‌های متعدد، شب ناامیدکننده‌ای را سپری کرد. شوت او توسط هراناک بلاک شد، یک ضربه را به بالای تیرک فرستاد و در دقیقه ۵۶ در موقعیت تک‌به‌تک تسلیم کووار شد. او برای بازی‌سازی به عقب متمایل شد اما نتوانست ضربه آخر را بزند.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

هوانگ هی چان (۶/۱۰):

در دقیقه ۶۲ و پس از گل اول جمهوری چک جانشین جائه-سونگ لی شد تا نیروی تازه‌ای به خط حمله تزریق کند. او در جریان کامبک تیمش استارت‌هایی برای باز کردن خط دفاعی حریف زد اما نتوانست تاثیرگذاری فردی خاصی ثبت کند.

هیون-گیو اوه (۸/۱۰):

به عنوان بازیکن تعویضی حضوری تعیین‌کننده داشت و تنها ۱۱ دقیقه پس از جانشینی سون، گل پیروزی‌بخش تیمش را در دقیقه ۸۰ به ثمر رساند. او ارسال این-بئوم هوانگ را پیش‌بینی کرد و جلوتر از هراناک، با یک ضربه پای چپ مهارنشدنی توپ را از کووار عبور داد.

جی-سونگ اوم (۶/۱۰):

در دقیقه ۶۹ به جای تائه-سئوک لی وارد زمین شد و به ساختار دفاعی کره برای محافظت از گل برتری کمک کرد. او در کارهای هجومی مشارکت کمی داشت، چرا که تیم در دقایق پایانی مدیریت بازی را در اولویت قرار داده بود.

جین-گیو کیم (۶/۱۰):

در دقیقه ۸۴ به جای این-بئوم هوانگ گلزن وارد زمین شد تا به حفظ این پیروزی کمک کند. او در دقایق پایانی و ۶ دقیقه وقت‌های تلف‌شده مسابقه به مدیریت زمان بازی کمک کرد بدون اینکه صحنه فردی خاصی داشته باشد.

جین-سئوب پارک (۶/۱۰):

به عنوان پنجمین تعویض کره در دقیقه ۸۴ پا به میدان گذاشت. او وظیفه داشت در جریان حملات دیرهنگام جمهوری چک از گل برتری محافظت کند و نقش کوتاهش را بدون اشتباه انجام داد تا تیم برنده از زمین خارج شود.

میونگ-بو هونگ (سرمربی):

او سیستم ۱-۲-۴-۳ را با محوریت خلاقیت کانگ-این لی انتخاب کرد. وی پس از عقب افتادن از حریف، با تعویض‌های طلایی خود واکنش خوبی نشان داد؛ اوه و اوم در دقیقه ۶۹ وارد زمین شدند و اوه ۱۱ دقیقه بعد گلزنی کرد. او در اواخر بازی به شاگردانش دستور داد تا برای تثبیت این پیروزی ارزشمند، ساختار دفاعی را فشرده‌تر کنند.

جمهوری چک

دروازه‌بان و خط دفاعی

ماتج کووار (۷/۱۰):

به رغم این شکست، نمایش فردی فوق‌العاده‌ای داشت و چندین سیو حیاتی ثبت کرد. او شوت راه دور کانگ-این لی را مهار کرد، در دقیقه ۴۹ یک دبل سیو داشت و ضربه تک‌به‌تک سون را مهار کرد. او روی هیچ‌کدام از گل‌های دریافتی مقصر نبود.

ولادیمیر کوفال (۷/۱۰):

پاس گل اول جمهوری چک را با یک پرتاب اوت بلند و محکم فرستاد تا کریچی را در موقعیت مناسب پیدا کند. پرتاب‌های بلند او در طول بازی یک تهدید دائمی بود و او در جناح راست به خوبی نفوذ کرد تا فرصت‌های ارسال روی دروازه را ایجاد کند.

استپان چالوپک (۶/۱۰):

در طول مسابقه در حفظ توپ دچار مشکل شد و اشتباهات او در مالکیت به کره اجازه داد تا در مناطق خطرناک صاحب توپ شود. او که در سمت راست خط دفاعی سه نفره قرار داشت، با پاس‌های بی‌دقت خود ساختار بازی‌سازی چک را محدود کرد.

روبین هراناک (۷/۱۰):

در نیمه اول با یک بلاک حیاتی مانع گلزنی سون شد و بدن خود را در مسیر توپی قرار داد که یک گل حتمی به نظر می‌رسید. با این حال، او روی گل پیروزی‌بخش کره تسلیم هیون-گیو اوه شد و نتوانست حرکت این بازیکن تعویضی را مهار کند.

لادیسلاو کریچی (۷/۱۰):

گل اول مسابقه را با یک ضربه سر عالی روی پرتاب اوت کوفال به ثمر رساند و بدون محافظ توپ را به گوشه دروازه فرستاد. او مسئولیت مهار من‌تو‌من کانگ-این لی را بر عهده داشت اما نتوانست مانع ارسال پاس گل تساوی توسط او شود.

یاروسلاف زلنی (۶/۱۰):

در پست وینگ‌بک چپ بازی کرد و در حملات این جناح با پروود و شولک هماهنگ شد. او ارسال‌هایی روی دروازه داشت و در کارهای دفاعی بدون اشتباه ظاهر شد، هرچند که تاثیرگذاری کلی او در مقایسه با کوفال در جناح مقابل محدودتر بود.

خط هافبک

توماس سوچک (۷/۱۰):

در دقیقه ۷۷ با ضربه سر گلی را به ثمر رساند که به دلیل آفساید مردود شد؛ گلی که می‌توانست برتری را به چک بازگرداند. او در هر دو فاز دفاع و حمله فضای زمین را پوشش داد و در ضربات ایستگاهی حضور موثری در نبردهای هوایی داشت، هرچند که گل مردود او نقطه عطف بازی شد.

الکساندر سوجکا (۶/۱۰):

در خط هافبک در کنار سوچک بازی کرد اما تاثیر محدودی روی لحظات کلیدی مسابقه داشت. او پیش از تعویضش در دقیقه ۸۵، نتوانست نبرد خط هافبک را در مقابل بازیکنان چابک و تکنیکی کره کنترل کند.

لوکاس پروود (۶/۱۰):

در زمان مالکیت توپ صحنه‌های باکیفیتی را نشان داد اما در چند صحنه توپ را در مناطق خطرناک از دست داد. خلاقیت او محدود بود و در دقیقه ۶۴ به عنوان بخشی از تعویض سه‌گانه چک پس از زدن گل برتری، از زمین خارج شد.

خط حمله

پاول شولک (۶/۱۰):

در پشت سر شیک بازی کرد اما برای تاثیرگذاری در مقابل خط دفاعی منظم کره دچار مشکل شد. او نتوانست فضای خالی بین خطوط پیدا کند و پیش از تعویضش در دقیقه ۶۴، بارها توپ را از دست داد.

پاتریک شیک (۵/۱۰):

شب سختی را به عنوان تک مهاجم تیمش سپری کرد و تا حد زیادی توسط مین-جائه کیم و خط دفاعی کره مهار شد. او به ندرت در جریان بازی تغذیه شد، هیچ شوتی در چارچوب نداشت و در دقیقه ۶۴ تعویض شد تا کوبک استراتژی متفاوتی را امتحان کند.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

توماس چوری (۶/۱۰):

در دقیقه ۶۴ وارد زمین شد تا با ساختار فیزیکی تنومند خود یک هدف هوایی ایجاد کند. او با ضربات سر توپ‌ها را سابید و مدافعان را درگیر کرد اما نتوانست موقعیتی را به گل تبدیل کند یا جریان بازی را تغییر دهد.

آدام هلوژک (۶/۱۰):

در دقیقه ۶۴ پا به میدان گذاشت و بهترین موقعیت چک را پس از ورودش ایجاد کرد که شوت او از فاصله نزدیک توسط سونگ-گیو کیم مهار شد. او تمایل زیادی برای استارت زدن در پشت مدافعان نشان داد اما نتوانست گل تساوی را پیدا کند.

میخال سادیلک (۶/۱۰):

ضربه ایستگاهی را ارسال کرد که سوچک آن را به گل تبدیل کرد، اما این گل آفساید اعلام شد. او در دقیقه ۹۴ شوتی از داخل محوطه جریمه داشت که توسط کیم مهار شد تا به رغم شکست، موثرترین تعویض جمهوری چک باشد.

موژمیر چیتیل (۶/۱۰):

در دقیقه ۸۵ به عنوان چهارمین تعویض جمهوری چک برای فشار پایانی وارد زمین شد. او زمان بسیار کمی برای تاثیرگذاری بر روند بازی در دقایق پایانی داشت، چرا که تیمش بدون خلق موقعیت‌های واضح به دنبال گل تساوی بود.

میروسلاو کوبک (سرمربی):

او سیستم تدافعی و ضدحمله‌ای ۱-۲-۴-۳ را با کاپیتانی کریچی و حضور شیک در خط حمله به کار گرفت. تعویض سه‌گانه او در دقیقه ۶۴ و پس از زدن گل برتری، باعث شد تیم رویکرد تدافعی‌تری به خود بگیرد، اما آن‌ها در فاصله ۱۳ دقیقه دو بار دروازه خود را باز شده دیدند. تصمیم داور در اعلام آفساید سوچک در دقیقه ۷۷ نیز در این مسابقه بسیار حیاتی و تاثیرگذار بود.

منبع: گل

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