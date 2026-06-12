پنج قاب ماندگار از نبرد پرماجرای مکزیک و آفریقای جنوبی

به گزارش ایلنا، چهار سال پس از اولین بازی خود برای آفریقای جنوبی، هافبک توندلا برای نخستین بار بازی در جام جهانی را تجربه کرد. اما این تجربه تنها ۴۹ دقیقه دوام داشت، چرا که او به دلیل خطا روی برایان گوتیرز در شرایطی که این بازیکن مکزیکی در موقعیت تک‌به‌تک به سمت دروازه پیش می‌رفت، از زمین اخراج شد.

این اولین کارت قرمزی بود که در یک مسابقه افتتاحیه جام جهانی پس از اخراج مارکو اتچوری برای بولیوی مقابل آلمان در سال ۱۹۹۴ نشان داده می‌شد، در حالی که او پس از ایتوملنگ کونه در سال ۲۰۱۰ (مقابل اروگوئه) و آلفرد فیری در سال ۱۹۹۸ (مقابل دانمارک)، به سومین بازیکن تاریخ آفریقای جنوبی تبدیل شد که در این رقابت‌ها کارت قرمز دریافت می‌کند.

برای بدتر شدن اوضاع، او پیش از این هم نقش کلیدی در گل اول مکزیک ایفا کرده بود. اشتباه او، تعلل روی توپ و از دست دادن مالکیت آن در مقابل اریک لیرا در لبه محوطه جریمه خودی پس از یک پاس نامناسب از سوی رونون ویلیامز دروازه‌بان، منجر به این شد که خولین کینیونس توپ را به تور دروازه بچسباند.

سیتوله از زمان آغاز ثبت این آمار (۱۹۶۶)، سومین بازیکنی است که در یک مسابقه جام جهانی هم مرتکب اشتباه منجر به گل شده و هم کارت قرمز دریافت کرده است؛ پس از سیریل دومورو از ساحل عاج مقابل صربستان و توماس اویفالوسی از چک مقابل غنا که هر دو در سال ۲۰۰۶ رخ داد.

رکورد کارت قرمز در آستانه تغییر

البته او تنها بازیکنی نبود که در این مسابقه از زمین اخراج شد.

پس از کارت قرمز سیتوله، تمبا زوانه نیز تنها ۲۳ دقیقه پس از ورودش به زمین به عنوان بازیکن تعویضی، به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و پس از بازبینی کادر VAR از بازی اخراج شد. سپس، ویلتون پریرا سامپایو داور مسابقه، خطای سزار مونتس روی کولیسو مودائو را به عنوان خطای آخرین مدافع تا حدی سخت‌گیرانه تشخیص داد و سومین کارت قرمز این مسابقه را در دقایق تلف‌شده وقت‌های اضافه از جیب خود خارج کرد.

این نخستین بار از زمان دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی سال ۲۰۰۶ میان پرتغال و هلند بود که در آن هر دو تیم دو بازیکن اخراجی داشتند، و همچنین یک تیم در یک مسابقه جام جهانی دو کارت قرمز دریافت می‌کند. آن مسابقه همچنین تنها بازی تاریخ جام جهانی است که کارت‌های قرمز بیشتری نسبت به این دیدار توسط داور در آن صادر شده است.

باورنکردنی است، این بدان معناست که پس از یک بازی از جام جهانی ۲۰۲۶، ما شاهد تنها یک کارت قرمز کمتر (۳) نسبت به کل تورنمنت ۲۰۲۲ (۴) بوده‌ایم. از نظر کارت‌های قرمز مستقیمی که توسط داور داده شده است، رقابت‌های نهایی ۲۰۲۶ از همین حالا با مجموع آمار دو تورنمنت گذشته در سال ۲۰۱۸ (۲) و ۲۰۲۲ (۱) برابری کرده است.

بنابراین ما اکنون در مسیر ثبت ۳۱۲ کارت قرمز در این تورنمنت هستیم... درست است؟

چهار کارت قرمز در یک مسابقه جام جهانی

پرتغال مقابل هلند – ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶

سه کارت قرمز در یک مسابقه جام جهانی

برزیل مقابل چکسلواکی – ۱۲ ژوئن ۱۹۳۸

مجارستان مقابل برزیل – ۲۷ ژوئن ۱۹۵۴

آفریقای جنوبی مقابل دانمارک – ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸

ایتالیا مقابل آمریکا – ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶

کرواسی مقابل استرالیا – ۲۲ ژوئن ۲۰۰۶

مکزیک مقابل آفریقای جنوبی – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶

فاصله کیفی بسیار بزرگ

فرمت گسترش‌یافته این جام جهانی همیشه قرار بود چند مسابقه بیشتر از آنچه به آن عادت کرده‌ایم ایجاد کند، اما این بازی نشان داد که حتی ممکن است بیشتر از حد انتظار وجود داشته باشد.

شکاف بین دو تیم طبق رتبه‌بندی قدرت اپتا خیلی بزرگ نبود، چرا که مکزیک قبل از شروع تورنمنت در رتبه ۲۱ جهان و آفریقای جنوبی در رتبه ۶۰ قرار داشتند، اما شواهد موجود در زمین نشان داد که این بازی یک رقابت نزدیک نبود.

مکزیک از ابتدا تا انتها کاملاً مسلط بود و آفریقای جنوبی نتوانست ضربه‌ای به حریف خود وارد کند و در طول ۹۰ دقیقه تنها سه شوت با نرخ ۰.۰۷ گل مورد انتظار به ثبت رساند. اشتباه زودهنگام سیتوله یا دو کارت قرمزی که دریافت کردند کمکی به آن‌ها نکرد، اما آن‌ها نیز هرگز واقعاً در موقعیتی به نظر نمی‌رسیدند که شانسی داشته باشند.

شکاف بین رتبه‌بندی قدرت دو تیم بزرگ‌ترین شکاف در گروه A است، اما به جز یک گروه، تمام گروه‌های دیگر شکاف بزرگ‌تری دارند که دو رقیب را از هم جدا می‌کند. بازی‌های یک‌طرفه بیشتری نسبت به این مسابقه وجود خواهد داشت.

بیشتر از این، لطفاً مورا

گیلبرتو مورا یک سال پیش، زمانی که در رقابت‌های گلد کاپ کونکاکاف به میدان فرستاده شد، به سرعت وارد عرصه شد. او پس از نشستن روی نیمکت در تمام طول مرحله گروهی، به شکلی تحسین‌برانگیز در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل عربستان سعودی به عنوان یک بازیکن ۱۶ ساله در ترکیب اصلی قرار گرفت.

او آنقدر خوب عمل کرد که جایگاه خود را در ترکیب اصلی مقابل هندوراس در نیمه‌نهایی حفظ کرد و سپس در مسیر کسب عنوان قهرمانی، در بازی فینال مقابل ایالات متحده نیز فیکس شد. هیچ بازیکنی در جریان آن سه مسابقه مرحله حذفی بیشتر از او از جریان بازی برای مکزیک موقعیت خلق نکرد (۴) و یک ستاره متولد شد.

اکنون، یک سال بعد، در مقابل چشم هواداران میزبان در استادیوم آزتکا، مورا به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم وارد زمین شد تا به جوان‌ترین بازیکن تاریخ آن‌ها در جام جهانی و ششمین بازیکن جوان در میان تمامی تیم‌ها در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود. او تنها پنج روز بزرگ‌تر از پله افسانه‌ای بود، زمانی که این بازیکن برزیلی در سال ۱۹۵۸ اولین بازی خود را در جام جهانی انجام داد.

مورا ممکن است این مسابقه را از ابتدا شروع نکرده باشد، اما شانس بالایی وجود دارد که او در مسیر مکزیک برای پیشروی در این تورنمنت نقشی ایفا کند.

رویکرد راحت نسبت به زمان‌بندی‌ها

جام جهانی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود تا ساعت ۱۳ به وقت محلی در مکزیکوسیتی آغاز شود، اما بازی تقریباً ۶ دقیقه بعد از آن، دقیقاً در ساعت ۱۳:۰۵:۵۶ شروع شد.

این آن سطح از وقت‌شناسی نیست که هواداران اروپایی معمولاً عادت دارند در مسابقات فوتبال خود مشاهده کنند.

مراسم افتتاحیه ممکن است ارتباطی با این شروع با تأخیر داشته باشد، در حالی که داور همچنین مجبور شد پس از آمدن بازیکنان به زمین برای سرودهای ملی، زمین مسابقه را از تک‌تک اعضای کادر فنی و بازیکنان ذخیره هر دو تیم خالی کند و این کار مدتی زمان می‌برد.

این یک رویکرد به‌خصوص نسبت به زمان‌بندی بود. و دو زمان استراحت برای نوشیدن آب را هم اضافه کنید که در اواسط هر نیمه گرفته شد؛ به رغم اینکه دمای هوا در استادیوم آزتکا تنها به حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد رسید، و بازی در ساعت ۱۵:۰۳:۳۳ به پایان رسید.

دو ساعت و سه دقیقه و ۳۳ ثانیه پس از سوت آغاز بازی است، برای مسابقه‌ای که قرار بود ۹۰ دقیقه طول بکشد، با یک استراحت ۱۵ دقیقه‌ای.

از همین حالا قرار است فوتبال زیادی در این جام جهانی وجود داشته باشد. و همه این‌ها ممکن است زمان بسیار زیادی هم به طول بینجامد.

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