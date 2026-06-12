عزتاللهی در گفتوگو با رویترز:
اتفاقاتی که درباره ویزای تیم ایران افتاده تعجبآور است/ ایران واقعی را به دنیا نشان میدهیم
هافبک تیم ملی فوتبال ایران گفت: تمام نفراتی که برایشان ویزا صادر نشده از نفرات تأثیرگذار تیم ما هستند و این اتفاقات تعجبآور است.
به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، سعید عزتاللهی در گفتوگو با رویترز در پاسخ به این سوال که آیا اخبار درباره ایران را پیگیری میکند و چگونه این مسائل را از لحاظ ذهنی مدیریت میکند، توضیح داد: یک فرصت طلایی برای ماست تا شجاعتر و متحدتر از قبل باشیم و یک قدم رو به جلو برای کشورمان برداریم.
وی درباره اینکه پس از حضور تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک، شاهد از سرگیری برخی حملات به خاک ایران از سوی آمریکا و اسرائیل بودیم و در این وضعیت به عنوان بازیکن چه نقشی میتوانند ایفا کنند، اظهار داشت: در ماههای اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است نگران خانوادههایمان و آنچه در کشور ایران میگذرد، بودیم اما اکنون که تیم ملی ایران اینجا حضور دارد، فرصت خیلی خوبی است تا نماینده شایستهای برای کشورمان باشیم.
وی افزود: میخواهیم فرهنگ و دین مردم ایران را به دنیا معرفی کرده و تصویر واقعی از کشورمان به همه جهان نشان بدهیم. همچنین با توجه به نزدیکی اولین بازی، چارهای نداریم جز اینکه صددرصد روی کار خودمان متمرکز باشیم.
عزتاللهی درباره دیدگاهش نسبت به شهر تیخوانا (شهری که کمپ تیم ملی ایران در آن مستقر است)، گفت: مهمترین نکتهای که میتوانم درباره تیخوانا بگویم، مردمش هستند که رفتار بسیار خوبی با ما داشته و تیم ما را بسیار دوست داشتند. از حضور در این شهر خیلی خوشحالیم و کمپ خود در جام جهانی را اینجا برگزار میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا روند صدور ویزاها برای حضور در آمریکا روی تیم شما اثر گذاشته است، تصریح کرد: به عنوان بازیکنی که سومین جام جهانیاش را پشت سر میگذارد، اتفاقاتی که درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ما رخ داده، برای من بسیار تعجبآور است. همه ما پذیرفته بودیم که خانوادههایمان نمیتوانند در طول تورنمنت در کنارمان باشند. همه باید به قوانین کشورها احترام بگذاریم اما اینکه برخی از اعضای اصلی تیم نتوانند کنارمان باشند، غیرقابلپذیرش است.
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: سرپرست، مدیر اجرایی، تیم رسانهای و... افراد کلیدی تیم هستند و نبودشان در تیم تأثیرگذار است اما همچنان امیدواریم در روزهای آینده این مشکل حل شود.
عزتاللهی در پاسخ به این سوال که آیا فیفا به اندازه کافی تلاش کرده تا همه اعضای تیم ملی ایران ویزای آمریکا را دریافت کنند، تأکید کرد: به عنوان بازیکن در جایگاهی نیستم که بگویم واقعاً چنین اتفاقی افتاده یا خیر اما از فیفا انتظار داریم در فاصله باقیمانده تا اولین بازیمان، ویزای همه اعضای تیم صادر شود؛ زیرا همه نفراتی که تاکنون برای آنها ویزا صادر نشده، از اعضای اصلی و تأثیرگذار تیم ملی ایران هستند.
وی درباره اینکه آیا اعضای خانوادهاش در ایران در حال حاضر در امنیت هستند، گفت: خانواده من اکنون با خیال راحت و در آرامش در ایران زندگی میکنند.