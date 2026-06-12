آغاز اقتدار مکزیک
پیروزی بیدردسر میزبان در بازی افتتاحیه جام جهانی
تیم ملی مکزیک در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ با گلزنی خولین کینیونس و رائول خیمنز موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد آفریقای جنوبی عبور کند و گام اول را محکم بردارد.
به گزارش ایلنا، التری در همان پنج دقیقه ابتدایی مسابقه میتوانست به گل برسد؛ جایی که اسرائیل ریس با یک پاس دقیق رائول خیمنز را در لبه محوطه جریمه صاحب توپ کرد، اما شوت تکضرب این مهاجم را رونون ویلیامز با یک واکنش خوب مهار کرد.
مکزیکیها برای شکستن قفل دروازه حریف زمان زیادی منتظر نماندند؛ چرا که اریک لیرا در فاصله 18 متری موفق شد مالکیت توپ را از آن خود کند و خولین کینیونس با تصاحب این توپ و نفوذ به جلو، در دقیقه ۹ مسابقه با یک شلیک دقیق توپ را از میان پاهای ویلیامز عبور داد و به گل تبدیل کرد.
شاگردان خاویر آگیره تا پیش از سوت پایان نیمه اول به خلق موقعیتهای بهتر خود ادامه دادند؛ در این میان کینیونس با یک ضربه زمینی تیرک دروازه را به لرزه درآورد و مدتی بعد، برایان گوتیرز پس از اینکه با پاس در عمق کینیونس در پشت مدافعان صاحب موقعیت شد، ضربهاش را به شکلی نامناسب به بیرون فرستاد.
امیدهای آفریقای جنوبی برای بازگشت به این مسابقه در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم متحمل ضربه سنگینی شد؛ جایی که اسپهفلو سیتوله به دلیل سرنگون کردن گوتیرز در شرایطی که این هافبک مکزیکی در موقعیت تکبهتک با دروازه قرار داشت، با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.
در اواسط نیمه دوم، مکزیکیها از کسب سه امتیاز این مسابقه کاملاً مطمئن شدند؛ رائول خیمنز بالاتر از همه مدافعان بلند شد تا ارسال تماشایی روبرتو آلوارادو را با ضربه سر تبدیل به گل کند و به این ترتیب، اولین حضور خود در ترکیب اصلی یک بازی جام جهانی را با یک گل جشن بگیرد. روز تلخ آفریقای جنوبی زمانی تکمیل شد که تمبا زوانه نیز به دلیل ضربه زدن به صورت آلوارادو با کارت قرمز جریمه و از زمین اخراج شد، هرچند که سزار مونتس، کاپیتان مکزیک نیز در دقایق تلفشده وقتهای اضافه به دلیل خطای دیرهنگام روی کولیسو مودائو کارت قرمز دریافت کرد تا از زمین بازی اخراج شود.
نمرات بازیکنان مکزیک
دروازهبان و خط دفاعی
رائول رانجل (۵/۱۰): برای خنثی کردن چند ضدحمله به سرعت از خط دروازه خود خارج شد، اما در مهارها و کنترل توپ چندان مطمئن نشان نداد. او در این مسابقه مجبور به انجام هیچ مهار جدی و سختی نشد.
اسرائیل ریس (۶/۱۰): به خوبی در کارهای هجومی مشارکت داشت و چند ارسال فوقالعاده روی دروازه فرستاد که بارزترین آنها برای موقعیت زودهنگام خیمنز بود. او در کارهای دفاعی نیز کاملاً مطمئن و مستحکم ظاهر شد.
سزار مونتس (۶/۱۰): در چندین صحنه برای قطع کردن جریان بازی حریف از خط دفاعی خارج شد و حتی در مواقعی که فضا در اختیار داشت، توپ را به جلو حمل کرد. او در دقایق تلفشده بازی به دلیل خطایی که بیشتر شبیه به یک پشت پا زدن ساده به نظر میرسید، بسیار بدشانس بود که با کارت قرمز اخراج شد.
یوهان واسکز (۶/۱۰): به ندرت در این بازی به زحمت افتاد و کارهایی را که لازم بود، با کمترین دردسر و اشتباه ممکن به سرانجام رساند.
خسوس گایاردو (۶/۱۰): نفوذهای او از جناحین به کینیونس این فرصت را میداد تا به عرض بزند و برای حریف دردساز شود. با این حال، بخش عمدهای از ارسالهای او توسط مدافعان حریف بلاک شد.
خط هافبک
اریک لیرا (۸/۱۰): انرژی فوقالعادهای برای پرس کردن سیتوله و بازپسگیری توپ نشان داد تا پایهگذار گل اول کینیونس شود. او با پیدا کردن زوایای پاسدهی عالی، به شکلی هوشمندانه از توپ استفاده کرد و به خوبی خط دفاعی تیمش را نیز تحت پوشش قرار داد.
آلوارو فیدالگو (۶/۱۰): با نظمی مناسب به بازی تیم در خط هافبک شکل و انسجام بخشید. او در اوایل نیمه دوم و در موقعیتی که شانس شوتزنی داشت، احتمالا میتوانست عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.
برایان گوتیرز (۵/۱۰): بسیاری از پاسهای او فاقد سرعت و شدت لازم بود، ضمن اینکه یک موقعیت عالی را در اواخر نیمه اول هدر داد. البته او کارش را برای عبور از سیتوله و گرفتن خطایی که منجر به کارت قرمز حریف شد، به خوبی انجام داد.
خط حمله
روبرتو آلوارادو (۶/۱۰): تا پیش از فرستادن آن ارسال تماشایی با ضربه سر برای گلزنی خیمنز، بازی نسبتاً آرام و کمفروغی را در جناح راست پشت سر گذاشته بود.
رائول خیمنز (۷/۱۰): او حس خواهد کرد که در یک روز دیگر حتی میتوانست در این بازی هتتریک کند، اما به تلاش خود ادامه داد تا اولین گل خود در ادوار جام جهانی را در سن ۳۵ سالگی با ضربه سر به ثمر برساند. او در پیوند دادن خطوط بازی نیز موفق عمل کرد.
خولین کینیونس (۸/۱۰): با به ثمر رساندن گل اول مسابقه، نام خود را در کتابهای تاریخ ثبت کرد و از آن زمان به بعد با اعتماد به نفس بیشتری به بازی ادامه داد. او بدشانس بود که ضربهاش به تیرک دروازه برخورد کرد؛ پاس در عمق عالی او در اواخر نیمه اول باید منجر به شوت در چارچوب توسط گوتیرز میشد، همچنین، او نقش بسزایی در به ثمر رسیدن گل دوم تیمش داشت.
بازیکنان تعویضی و سرمربی
لوئیس چاوز (۶/۱۰): در چند صحنه به خوبی توپ را به سمت جلو حمل کرد و تیم را جلو کشید.
گیلبرتو مورا (۶/۱۰): با استقبال گرم و قهرمانانهای از سوی هواداران وارد زمین شد و با پاسهای خود در خط هافبک، روند بازی را ساده و روان نگه داشت.
ادیسون آلورز (۵/۱۰): در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه به جای لیرا وارد زمین شد تا به او استراحت بدهد.
آرماندو گونزالس (۵/۱۰): در مراحل پایانی بازی به جای خیمنز وارد زمین مسابقه شد.
الکسیس وگا (۵/۱۰): کمی قبل از دقیقه ۸۰ به جای کینیونس پا به میدان گذاشت.
خاویر آگیره (۷/۱۰): تیم او هرگز تحت تأثیر جو و ابهت این رویداد بزرگ قرار نگرفت و خیلی سریع بازی را طوفانی آغاز کرد تا جشن هواداران را کلید بزند. التری پس از ثبت گل اول، یک نمایش کنترلشده را ارائه داد، اگرچه او ممکن است با توجه به برتری عددی تیمش در زمین، از اینکه با گلهای بیشتری برنده نشد کمی ناامید شده باشد.
منبع: گل