اشکهای گومز در نشست خبری؛ پاراگوئه با رؤیای بزرگ به جام جهانی رسید
گومز به خاطر امید و آرزوی بزرگی که برای تیم ملی پاراگوئه دارد، در کنفرانس خبری پیش از بازی با ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در کنفرانس خبری که روز پنجشنبه با حضور گوستاوو آلفارو، سرمربی تیم ملی پاراگوئه، و دیگو گومز، هافبک این تیم برگزار شد، لحظاتی بسیار احساسی رقم خورد.
این نشست خبری به مناسبت نخستین بازی پاراگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ایالات متحده آمریکا و از ساعت ۲۲ به وقت محلی برگزار شد. گومز، بازیکن سابق لانوس و اینتر میامی، با ابراز احساسات خود نسبت به بازگشت تیم ملی کشورش به این رقابتها پس از سه دوره غیبت، اشک ریخت. آلفارو در این لحظه او را آرام کرد و گفت: «این احساسی است که همه ما داریم.»
گومز در ادامه به تمجید از آلفارو پرداخت و گفت: «او معلم فوقالعادهای است، همیشه به من اعتمادبهنفس داده و به خانوادهام نیز محبت کرده است. به لطف او، ما دوباره به اینجا رسیدیم.»
این هافبک پاراگوئهای با اشاره به نزدیک بودن نخستین بازی تیمش در جام جهانی اظهار کرد: «ما از چالشهایی که با آن روبهرو خواهیم شد، آگاه هستیم. آنها مربی بزرگی مانند پوچتینو دارند.»
آلفارو نیز درباره چالشهای کار در تیم ملی گفت: «کار کردن در یک تیم ملی به معنای پیدا کردن زمان در شرایطی است که زمان وجود ندارد. خوشبختانه در جام جهانی، بین مسابقات فرصت کافی وجود دارد و میتوان نکات لازم را اصلاح کرد.»
او افزود: «احساسات بازیکنان کاملاً قابل درک است. بسیاری از مردم نمیدانند هر یک از آنها چه مبارزاتی را پشت سر گذاشتهاند. این تیم تجربه زیادی از نبردهای مختلف برای رسیدن به این نقطه دارد.»
سرمربی پاراگوئه همچنین درباره وضعیت بازیکنانی مانند خولیو انسیسو گفت: «او شرایط بسیار خوبی دارد و تمام مراحل لازم را پشت سر گذاشته است. وضعیتش را ارزیابی خواهیم کرد. او ضربهای خورده اما مصدوم نیست و میتواند بازی کند.»
آلفارو در پایان اظهار داشت: «بازیکنانی مانند دیگو گومز و دامیان بوبادییا تمام زمین را پوشش میدهند. از نظر من آنها بازیکنانی همهفنحریف هستند. ما با امید و آرزو پیش میرویم، نه با انتظار. این بازیکنان در سختترین شرایط پیروز شدند، دیانای کشور را احیا کردند و این احساس را به مردم منتقل کردند.»
او درباره دروازهبانان تیم نیز گفت: «هر یک از سه دروازهبانی که انتخاب کنم، ویژگیهای لازم برای حضور در تیم ملی را دارند.»