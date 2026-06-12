فلیپه ملو علیه سرمربی آفریقای جنوبی: انگار بازی دیگری را دیده بود!

به گزارش ایلنا، ملو در انتقاد از سرمربی آفریقای جنوبی گفت: «سرمربی آفریقای جنوبی (در واقع او بلژیکی است) به نظر می‌رسد بازی دیگری را دیده است. این غیرممکن است. او همه چیز را اشتباه گفت. هر چیزی که تیمش انجام نداد را تعریف کرد. می‌گوید "تیم من خوب بازی کرد"، در حالی که چنین چیزی نبود. فکر می‌کنم او مسابقه کاملاً دیگری را تماشا کرده است.»

با این حال، هیو بروس پس از پایان مسابقه ارزیابی متفاوتی از عملکرد تیمش ارائه داد. او در نشست خبری گفت: «باید بگویم که بازی خوبی انجام دادیم. من آن‌ها را ناامید دیدم؛ مکزیک بارها نمی‌دانست با توپ چه کند. سازماندهی ما از نظر دفاعی بی‌نقص بود، اما از نظر هجومی فکر می‌کنم باید بهتر شویم. چند فرصت داشتیم که در پاس آخر اشتباه کردیم یا دوندگی بازیکنان ما به درستی انجام نشد. بنابراین باید در روزهای آینده روی این مسائل کار کنیم.»

ملو در ادامه صحبت‌هایش به دوران حضور جوئل سانتانا روی نیمکت آفریقای جنوبی اشاره کرد و گفت آخرین تیم قدرتمند این کشور را در همان مقطع دیده است.

او افزود: «آخرین باری که تیم ملی آفریقای جنوبی را به این اندازه قدرتمند دیدم، زمانی بود که جوئل سانتانا هدایت این تیم را بر عهده داشت. آن‌ها به نیمه‌نهایی جام کنفدراسیون‌ها رسیدند و برای ما دردسرهای زیادی ایجاد کردند.»

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