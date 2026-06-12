به گزارش ایلنا، فن دایک با یادآوری دوران کودکی‌اش در باشگاه ویلم، به سختی‌هایی که در مسیرش با آن‌ها مواجه شده اشاره کرد. او در این باره گفت: "به عنوان یک پسر کوچک، همیشه با چالش‌هایی روبرو بودم. تنها زمانی که به تیم زیر ۱۹ سال هلند دعوت شدم، در یک بازی دوستانه مقابل کره جنوبی از تیم کنار گذاشته شدم."

این اتفاق درست قبل از جام جهانی ۲۰۱۰ رخ داد، زمانی که تیم ملی هلند با ستاره‌هایی چون آرین روبن، وسلی اشنایدر و رابین ون پرسی به فینال رسید. فن دایک در ادامه افزود: "هرگز واقعاً خواب نمی‌دیدم که بتوانم در تیم ملی هلند بازی کنم، که کاپیتان شوم و حتی رکورد فرانک دی بوئر را بشکنم. به این موضوع بسیار افتخار می‌کنم."

پس از پنج سال از آن رد شدن، فن دایک در ۲۴ سالگی به عنوان بازیکن ساوتهمپتون برای اولین بار در تیم ملی هلند به میدان رفت. او در این باره گفت: "اگر به آن زمان نگاه کنم، تجربه شخصی فوق‌العاده‌ای بود. از بازیکنانی چون روبن، آرین، وسلی و دیگران بسیار آموختم."

با آغاز دوره رونالد کومان، فن دایک به یک بازیکن کلیدی در تیم ملی تبدیل شد. او در مورد این دوره گفت: "در نهایت باید خودت را ثابت کنی و در آن زمان این کار به خوبی انجام شد."

متأسفانه، فن دایک به دلیل یک آسیب‌دیدگی شدید زانو نتوانست در یورو ۲۰۲۱ شرکت کند و جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر اولین تورنمنت بزرگ او بود. او در این باره گفت: "این بخشی از بازی بود. من همه چیز را برای تیمم انجام می‌دهم."

اکنون با ۹۲ بازی ملی و ۷۶ بازی به عنوان کاپیتان، فن دایک در آستانه یک جام جهانی دیگر قرار دارد. او در مورد نیازهای موفقیت در این تورنمنت گفت: "برای موفقیت به چیزی بیشتر از بازیکنان خوب نیاز داریم. ما باید برای یکدیگر بجنگیم و به پیروزی برسیم."

فن دایک همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر تیم هلند به فینال برسد، او در تاریخ ۱۹ ژوئیه در نیویورک صد ویمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. او با لبخندی شیطنت‌آمیز گفت: "کاملاً از این موضوع آگاه هستم. این بسیار ویژه خواهد بود و یک دایره کامل خواهد بود."

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