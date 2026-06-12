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کوبک: این شکست پایان راه نیست / هنوز برای صعود می‌جنگیم

کوبک: این شکست پایان راه نیست / هنوز برای صعود می‌جنگیم
کد خبر : 1797703
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سرمربی جمهوری چک پس از شکست ۲ بر ۱ برابر کره جنوبی در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود ابراز ناامیدی از نتیجه، عملکرد شاگردانش را قابل قبول دانست و تأکید کرد تیمش همچنان شانس صعود از مرحله گروهی را دارد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی جمهوری چک در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کره جنوبی شکست ۲ بر ۱ را تجربه کرد؛ دیداری که شاگردان میروسلاو کوبک ابتدا از حریف پیش افتادند اما در ادامه برتری خود را از دست دادند. این نتیجه کار چک‌ها را در گروه A دشوار کرد، اما امیدهای این تیم برای صعود را از بین نبرده است.

میروسلاو کوبک، سرمربی جمهوری چک، پس از پایان مسابقه گفت: «بازیکنان ما با تمام توان جنگیدند و در بخش‌های زیادی از بازی منظم و باانضباط ظاهر شدند. برابر تیمی با کیفیت کره جنوبی، جزئیات تفاوت را رقم زد.» او پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که موفقیت تیمش وابسته به اجرای دقیق تاکتیک‌ها و استفاده از نقاط قوت بازیکنان است.

کوبک با اشاره به ادامه رقابت‌های مرحله گروهی افزود: «هنوز دو مسابقه دیگر در پیش داریم و همه چیز در دستان خودمان است. باید از اشتباهات درس بگیریم و با تمرکز بیشتری وارد بازی بعدی شویم.» سرمربی ۷۴ ساله جمهوری چک همچنین بر اهمیت نظم تاکتیکی و اتحاد تیمی تأکید کرد و آن را مهم‌ترین سرمایه تیمش در جام جهانی دانست.

جمهوری چک که پس از ۲۰ سال به جام جهانی بازگشته، امیدوار است با کسب نتیجه در دیدارهای بعدی برابر آفریقای جنوبی و مکزیک، شانس خود را برای حضور در مرحله حذفی زنده نگه دارد.

 

 

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