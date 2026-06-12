میونگبو: کره جنوبی دیگر از صحنه جام جهانی نمیترسد/ به بازیکنانم تبریک می گویم
سرمربی کره جنوبی پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش مقابل جمهوری چک در نخستین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶، از شخصیت بازیکنانش تمجید کرد و گفت نسل جدید فوتبال کره بدون ترس برابر قدرتهای جهان قرار میگیرد. او تأکید کرد این برد تنها آغاز راه «ببرهای تائگوک» در رقابتهاست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با بازگشتی تماشایی موفق شد جمهوری چک را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد و گام نخست را محکم بردارد. کرهایها پس از دریافت گل نخست، با درخشش هوانگ اینبئوم و اوه هیونگیو بازی را به سود خود برگرداندند.
هونگ میونگبو، سرمربی کره جنوبی، پس از پایان مسابقه گفت: «بازیکنان ما نشان دادند که شخصیت لازم برای رقابت در جام جهانی را دارند. مهمترین نکته این بود که بعد از عقب افتادن، آرامش خود را حفظ کردند و به برنامه بازی پایبند ماندند.» او تأکید کرد که تیمش هنوز جای پیشرفت دارد، اما این پیروزی اعتمادبهنفس بزرگی برای ادامه مسابقات خواهد بود.
سرمربی کره همچنین با اشاره به حضور گسترده بازیکنان کرهای در فوتبال اروپا اظهار داشت: «دیگر ترسی از صحنه جهانی وجود ندارد. بازیکنان ما در بالاترین سطح فوتبال بازی میکنند و میتوانند با بهترین تیمهای دنیا رقابت کنند.»
میونگبو در پایان افزود: «اعتماد متقابل میان بازیکنان بزرگترین سرمایه ماست. اگر این روحیه را حفظ کنیم، میتوانیم در این جام جهانی فراتر از انتظار ظاهر شویم.