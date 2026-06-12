رائول خیمنز پس از گلزنی در افتتاحیه جام جهانی اشک ریخت

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، رائول خیمنز، مهاجم ۳۵ ساله تیم ملی مکزیک، پس از به ثمر رساندن گل دوم تیمش در پیروزی برابر آفریقای جنوبی در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶، نتوانست احساسات خود را پنهان کند و با چشمانی اشکبار جشن گرفت.

خیمنز که در این مسابقه با هدبند محافظ وارد میدان شده بود، در نیمه دوم روی یک ضربه سر دروازه حریف را باز کرد تا مکزیک به برتری ۲ بر صفر برسد. این گل برای مهاجم مکزیکی معنایی فراتر از یک گل معمولی داشت؛ بازیکنی که چند سال پیش تا آستانه پایان دوران حرفه‌ای خود پیش رفت.

او در نوامبر ۲۰۲۰ و در جریان دیدار وولورهمپتون مقابل آرسنال، پس از برخورد شدید با داوید لوئیز دچار شکستگی جمجمه شد و به حالت بیهوشی درآمد. این مصدومیت سنگین باعث شد خیمنز ماه‌ها از میادین دور بماند و روند بازگشتش به فوتبال با تردیدهای فراوانی همراه شود.

مهاجم مکزیک برای رسیدن به شرایط بازی به حدود هشت ماه زمان نیاز داشت و پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای دشوار، بار دیگر جایگاه خود را در تیم ملی کشورش به دست آورد تا در جام جهانی خانگی به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی مکزیک حضور داشته باشد.

خیمنز پس از گلزنی به آسمان اشاره کرد؛ حرکتی که بسیاری آن را یادآور روزهای سخت پس از مصدومیت شدید او دانستند. دانیلا باسو، همسر او، پیش‌تر در مستندی درباره آن حادثه گفته بود: «دیدن کسی که دوستش داری در آن شرایط بسیار سخت بود. تنها دعا می‌کردم که بیدار شود و کوچک‌ترین حرکتی انجام دهد تا مطمئن شوم زنده است.»

اکنون و نزدیک به شش سال پس از آن حادثه تلخ، خیمنز در یکی از مهم‌ترین شب‌های فوتبال کشورش موفق شد در جام جهانی گلزنی کند و اشک‌های او پس از این گل، روایتگر مسیری دشوار و الهام‌بخش برای بازگشت به بالاترین سطح فوتبال بود.

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