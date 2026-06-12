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جام جهانی ۲۰۲۶؛

هوانگ این‌بئوم بهترین بازیکن دیدار کره جنوبی و جمهوری چک شد

هوانگ این‌بئوم بهترین بازیکن دیدار کره جنوبی و جمهوری چک شد
کد خبر : 1797691
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تیم ملی کره جنوبی در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ جمهوری چک را شکست دهد و شروعی امیدوارکننده در گروه A داشته باشد. در این مسابقه، هوانگ این‌بئوم با گلزنی و نمایش درخشان در میانه میدان، عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، نخستین هفته رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدار جذاب کره جنوبی و جمهوری چک همراه بود؛ مسابقه‌ای که در نهایت با برتری ۲ بر ۱ نماینده آسیا به پایان رسید. کره‌ای‌ها با ارائه نمایشی منظم و هجومی، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کردند و خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود از گروه A معرفی کردند.

ستاره بی‌چون‌وچرای این مسابقه، هوانگ این‌بئوم بود؛ هافبک خلاق کره جنوبی که علاوه بر به ثمر رساندن گل نخست تیمش، نقش کلیدی در گردش توپ و طراحی حملات داشت. او با دقت بالای پاس‌ها، قدرت حفظ توپ و حضور مؤثر در فاز هجومی، بارها خط دفاعی جمهوری چک را تحت فشار قرار داد.

پس از گل تساوی جمهوری چک توسط لادیسلاو کریچی، این کره جنوبی بود که با حفظ تمرکز و برتری در میانه میدان، دوباره جریان بازی را در اختیار گرفت و در نهایت با گل دوم خود به پیروزی رسید. عملکرد درخشان هوانگ این‌بئوم در طول ۹۰ دقیقه باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها او را به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب کنند.

کره جنوبی با این برد ارزشمند، گام نخست را در جام جهانی ۲۰۲۶ محکم برداشت و حالا با روحیه‌ای بالا به استقبال دیدارهای بعدی مرحله گروهی خواهد رفت. در مقابل، جمهوری چک برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود خود، نیازمند جبران این شکست در مسابقات آینده خواهد بود.

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