جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه A پس از پایان هفته اول؛ گام بلند مکزیک و کرهجنوبی به سوی صعود
هفته نخست رقابتهای گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ با برتری مدعیان به پایان رسید؛ جایی که مکزیک میزبان با عبور از آفریقای جنوبی و کرهجنوبی با پیروزی مقابل جمهوری چک، صدر جدول را به خود اختصاص دادند و حالا تقابل مستقیم آنها میتواند تکلیف صدرنشین گروه را مشخص کند.
به گزارش ایلنا، پرونده هفته نخست گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شد و دو تیم مکزیک و کرهجنوبی با کسب سه امتیاز، شروعی ایدهآل در مسیر صعود به مرحله حذفی داشتند. در نخستین مسابقه این گروه، مکزیک در ورزشگاه آزتکا با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و به لطف تفاضل گل مناسب، در جمع مدعیان صعود قرار گرفت. این مسابقه با سه کارت قرمز همراه بود و یکی از جنجالیترین افتتاحیههای تاریخ جام جهانی را رقم زد.
در دیگر دیدار گروه، کرهجنوبی با بازگشتی دیدنی موفق شد جمهوری چک را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. کرهایها که ابتدا از حریف عقب افتاده بودند، در نیمه دوم ورق را برگرداندند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آوردند.
با پایان هفته نخست، جدول گروه A به شکلی فشرده دنبال میشود. مکزیک و کرهجنوبی هر دو سه امتیازی هستند اما تفاضل گل بهتر، فعلاً میزبان مسابقات را در صدر قرار داده است. در سوی مقابل، جمهوری چک و آفریقای جنوبی بدون امتیاز در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند و در هفته دوم برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، محکوم به کسب نتیجه خواهند بود.
جدول گروه A پس از پایان هفته اول:
۱- مکزیک | ۳ امتیاز | تفاضل گل +۲
۲- کرهجنوبی | ۳ امتیاز | تفاضل گل +۱
۳- جمهوری چک | صفر امتیاز | تفاضل گل -۱
۴- آفریقای جنوبی | صفر امتیاز | تفاضل گل -۲
هفته دوم این گروه میتواند معادلات صعود را تا حد زیادی روشن کند؛ جایی که دیدار مستقیم مکزیک و کرهجنوبی نبردی حساس برای صدرنشینی خواهد بود و جمهوری چک و آفریقای جنوبی آخرین فرصت خود برای بازگشت به رقابت را جستوجو میکنند. با توجه به فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶ که علاوه بر تیمهای اول و دوم، برخی تیمهای سوم نیز شانس صعود دارند، هیچ تیمی هنوز از گردونه رقابت خارج نشده است.