توقفات بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ و سود 425 هزار یورو در 20 ثانیه!
توقفات بازی که به منظور خنک کردن بازیکنان در نظر گرفته شده بود، نه تنها تاثیری بر بازی نداشت بلکه باعث کاهش هیجان تماشاگران نیز شد.
به گزارش ایلنا، تنها یک بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شده و نظرها در مورد توقفات خنککننده یکسان است، به جز برای پخشکنندگان تلویزیونی. این توقفات نه تنها بازی را تحت تاثیر قرار داد، بلکه تماشاگران را نیز کسل کرد. به ویژه برای تلویزیونهای آمریکایی، ۴۵ دقیقه بدون تبلیغ زمان زیادی به نظر میرسد و این موضوع در بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی به وضوح مشهود بود.
در دومین توقف خنککننده، در حالی که دو تیم آماده بازگشت به بازی بودند، داور، ویلتون سامپایو، با استفاده از زبان انگلیسی خود، بازیکنان را مجبور به انتظار کرد. او به مدت ۴۰ ثانیه با یک هماهنگکننده در کنار زمین صحبت کرد تا شروع بازی را به تعویق بیندازد، در حالی که شبکه فاکس هنوز در حال پخش تبلیغات بود. مانند اولین توقف، تماشاگران آمریکایی بخشی از بازی را از دست دادند.
فیفا این توقفات را به منظور حفاظت از سلامت بازیکنان در برابر گرمای شدید تابستان در ایالات متحده، مکزیک و کانادا توجیه کرده بود و به پخشکنندگان اجازه داده بود تا تبلیغات را پخش کنند، اما آنها باید ۳۰ ثانیه قبل از شروع دوباره بازی به آن بازگردند. فیفا در برابر فشارهای اداری ایالات متحده و همچنین پخشکنندگان آمریکایی تسلیم شده است. در زمان انتشار این خبر، نه فاکس و نه فیفا به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
کریستوف لپتی، مدیر مرکز حقوق و اقتصاد ورزش، در این باره گفت: "این توقفات در این جام جهانی که عمدتاً در ایالات متحده برگزار میشود، چندان غیرمنتظره نیست." او افزود: "ورزشهای شمال آمریکایی به گونهای طراحی شدهاند که شامل توقفات زیادی برای پخش تبلیغات باشند."
فیلیپ بیلی، رئیس مشاور NPA، نیز گفت: "این توقفات برای برندها بسیار ارزشمند است." به گفته او، "سطح توجه تماشاگران بالا است و آنها از تلویزیون دور نمیشوند."
نتیجه این توقفات، افزایش قیمت تبلیغات در این زمانها خواهد بود. به گفته M6 Unlimited، قیمت تبلیغات در این توقفات به ۴۲۵ هزار یورو برای ۲۰ ثانیه در صورت حضور تیم ملی فرانسه در فینال خواهد رسید.
در نهایت، این تغییرات بر تجربه تمامی ذینفعان، از جمله تماشاگران، بازیکنان و مربیان تاثیر خواهد گذاشت. لپتی در این باره گفت: "نمیدانم آیا این تصمیم به خوبی توسط فیفا درک شده است یا خیر."