آلیسون: تیم قهرمانان باید از دریافت گل متنفر باشد
آلیسون بکر، دروازهبان تیم ملی برزیل، پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، به همتیمیهایش هشدار داد که باید یاد بگیرند از دریافت گل متنفر باشند.
به گزارش ایلنا ، برزیل در چهار بازی دوستانه اخیر خود در سال ۲۰۲۶، شش گل دریافت کرده است. آلیسون بکر با ابراز نارضایتی از این آمار، تأکید کرد که تیمش باید به یاد داشته باشد که «یک تیم قهرمان باید از دریافت گل متنفر باشد» و این نکته را در آستانه بازی افتتاحیه خود در جام جهانی مقابل مراکش (یکشنبه، نیمهشب) یادآور شد.
آلیسون در مورد گلهای دریافتی تیم ملی برزیل در بازیهای اخیر گفت: «ما نمیخواهیم گل دریافت کنیم. به عنوان دروازهبان، من اولین کسی هستم که از زمین خارج میشوم و از دریافت گل ناراضی هستم. فکر میکنم یک تیم قهرمان باید از دریافت گل متنفر باشد. حریف باید بسیار سخت کار کند تا گل بزند. این جنبه دفاعی در جام جهانی، که یک رقابت کوتاه است، بسیار مهم است.
ما میخواهیم دفاعی قوی داشته باشیم و تیمی که به طور مشترک دفاع کند. همه باید متمرکز باشند تا گل دریافت نکنیم. ما میدانیم که با توجه به کیفیت تیممان، فرصتهایی برای ایجاد موقعیت خواهیم داشت. جنبه دفاعی یکی از مشکلات ما در بازیهای دوستانه بود، اما ما روی آن کار کرده و قبل از جام جهانی آن را اصلاح کردهایم.»