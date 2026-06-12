بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد فرران تورس

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا تصمیم گرفته است تا روند تمدید قرارداد فرران تورس را که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد، آغاز کند. این باشگاه در ماه‌های اخیر در مورد آینده تورس سکوت کرده بود و انتظار می‌رفت که از سپتامبر یا اکتبر به این موضوع بپردازد. با این حال، بارسلونا اکنون تصمیم گرفته است تا زمان‌بندی خود را تغییر دهد و به سرعت به بررسی وضعیت این بازیکن بپردازد.

تورس یک سال دیگر با بارسلونا قرارداد دارد و پیشنهاد تمدید می‌تواند به مدت سه یا چهار سال باشد که به مذاکرات اولیه با نماینده او بستگی دارد. تا کنون بارسلونا نگرانی خاصی در مورد فرران نداشت و او را بازیکنی با قرارداد مناسب می‌دانست. همچنین، فرران هیچ نشانه‌ای از تمایل به ترک باشگاه نشان نداده بود. اما با خروج روبرت لواندوفسکی، نقش فرران در تیم بیشتر شده است.

عملکرد فرران به عنوان مهاجم مرکزی در فصل گذشته تحت هدایت هانسی فلیک قابل توجه بوده است. او در ۴۹ بازی در تمامی رقابت‌ها ۲۱ گل زده و ۳ پاس گل داده است. فرران در ابتدای فصل به عنوان مهاجم اصلی در نظر گرفته شده بود و در نهایت بیشتر از لواندوفسکی بازی کرد. بارسلونا به دنبال جذب یک مهاجم جدید برای جانشینی لواندوفسکی است و در عین حال قصد دارد رابطه خود را با فرران تورس گسترش دهد. مذاکرات با نماینده او، هکتور پریس، به زودی آغاز خواهد شد.

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