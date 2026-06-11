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خبر عجیب کورتوا: خداحافظ فوتبال

خبر عجیب کورتوا: خداحافظ فوتبال
کد خبر : 1797653
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دروازه‌بان تیم ملی بلژیک، در کنفرانس خبری اخیر خود اعلام کرد که به احتمال زیاد پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از فوتبال ملی خداحافظی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک روز دوشنبه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف مصر خواهد رفت، تیبو  کورتوا دروازه بان شیاطین سرخ در نشست خبری این مسابقه به این موضوع اشاره کرد که به فکر انتقال مسئولیت به نسل جدید بازیکنان است.

خبر عجیب کورتوا: خداحافظ فوتبال

در حاشیه این رویداد، فضای ۱۰۰ درصد مکزیکی در اطراف استادیوم آزتکا به چشم می‌خورد. همچنین، آمارهای کوین دی بروینه پیش از آغاز جام جهانی و برنامه‌های آلمان برای تأمین ناوگان حمل و نقل برای هواداران خود نیز از دیگر موضوعات مطرح شده بود.

در خبری دیگر، ژول کونده، مدافع تیم ملی فرانسه، به دلیل مصدومیت عضلانی در بازی برابر ایرلند شمالی تحت نظر است، اما نگرانی خاصی در مورد وضعیت او، شش روز مانده به نخستین بازی فرانسه در جام جهانی وجود ندارد.

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