ابهام بزرگ پیرامون نیمار
آغاز ماجراجویی مهیج کارلتو روی نیمکت سلسائو مقابل مراکش
تیم ملی برزیل در حالی در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش میرود که کارلو آنچلوتی اولین تجربه خود روی نیمکت این تیم را پشت سر میگذارد و وضعیت نیمار برای این دیدار در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، دعوت از نیمار برای جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان به عنوان بزرگترین موضوع بحث و تبادل نظر در محافل فوتبالی برزیل به شمار میرود. مهاجم باشگاه سانتوس که با مصدومیت ساق پا دستوپنجه نرم میکند، دیدارهای دوستانه مقابل پاناما و مصر را از دست داد و برای بازی افتتاحیه و نخستین گام تیمش مقابل مراکش که همین شنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار میشود، با ابهامی جدی روبهرو است.
تصمیم آنچلوتی
به رغم وجود تمام تردیدها، کارلو آنچلوتی تصمیم گرفت این بازیکن را در لیست نهایی اسکواد خود حفظ کند. حمایتهای همهجانبه از سوی رختکن تیم در این زمینه بسیار حیاتی و کلیدی بود؛ چرا که بزرگانی چون کاسمیرو از دعوت او دفاع کردند و دیگر همتیمیهایش بر اتمسفر و روحیه مثبتی که این بازیکن سانتوس در اردوی تیم ایجاد میکند، تأکید داشتند.
خود آنچلوتی نیز در روزهای گذشته اطمینان داد که منتظر بهبودی کامل او خواهد ماند و به تشخیص کادر پزشکی که پس از انجام امآرآی در روز دوشنبه از یک «روند رو به رشد و مثبت» صحبت کردهاند، اعتماد دارد. برنامه مدون کادر فنی این است که نیمار به روند درمانی و فیزیکی طراحیشده توسط تیم پزشکی سلسائو ادامه دهد تا شرایط لازم را برای بازی افتتاحیه به دست آورد.
چالش نیمار
امروز او در تیم ملی برزیل با یک چالش پیچیده و سخت روبهرو است: انتقال تجربه گرانبهای باشگاهی خود به صحنه بزرگتر و باشکوهتر فوتبال ملی. تجربه و مهارت بالای کارلو آنچلوتی از همان مسابقه اول محک خواهد خورد؛ آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست آیا او میتواند روی حضور نیمار حساب کند یا خیر؛ بازیکنی که نماد امیدها و جادوی یک نسل کامل از فوتبال برزیل است.