آمار نگران کننده کریس رونالدو در آستانه جام جهانی

به گزارش ایلنا، رونالدو در دیدار دوستانه اخیر مقابل نیجریه که با نتیجه ۲-۱ به پایان رسید، نتوانست گلزنی کند و تنها یک شوت در چارچوب از سه شوت خود در ۴۵ دقیقه بازی مقابل شیلی (۲-۱) داشت. در این دو بازی، او چهار شوت به سمت دروازه داشت که به هدف نرسید و سه موقعیت بزرگ را نیز از دست داد. این عملکرد ضعیف در حالی است که او در بازی مقابل نیجریه چهار توپ را نیز از دست داد و تنها تشویق هواداران در ورزشگاه مگالهاس پسا در لیرایا هنگام تعویضش با گونسالو راموس در دقیقه ۶۵، نقطه قوت او بود.

رونالدو در سن ۴۱ سالگی همچنان مورد حمایت هواداران قرار دارد، اما عدم گلزنی او در سه بازی متوالی، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. این در حالی است که او در سال ۲۰۲۵ قبل از بازی مقابل ایرلند که در آن اخراج شد، در هشت بازی برای پرتغال هشت گل به ثمر رسانده بود. روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، در این باره گفت: «ما برای رونالدو برنامه‌ریزی کرده بودیم که بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بازی کند.»

مارتینز امیدوار است رونالدو در بازی آینده مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در روز چهارشنبه به فرم ایده‌آل خود بازگردد. در ۴۰ بازی که او پس از جام جهانی ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی پرتغال را بر عهده داشته، به جز رونالدو گزینه دیگری را امتحان نکرده است. گونسالو راموس نیز در یک سال گذشته تنها یک گل برای تیم ملی به ثمر رسانده است. رونالدو در این شرایط، در حال حاضر در یک فقر گلزنی به سر می‌برد.

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