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بازیکنان آفریقای جنوبی با رقص به استادیوم آزتکا رسیدند (عکس)

بازیکنان آفریقای جنوبی با رقص به استادیوم آزتکا رسیدند (عکس)
کد خبر : 1797630
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بازیکنان تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی روز پنج‌شنبه با رقص و شادی به استادیوم آزتکا رسیدند تا در نخستین بازی خود در جام جهانی به مصاف مکزیک بروند.

به گزارش ایلنا، تیم آفریقای جنوبی در این دیدار که ساعت ۱۶ به وقت محلی برگزار می‌شود، به مصاف میزبان خود، مکزیک می‌رود. این بازی، نخستین تکرار افتتاحیه در تاریخ جام‌های جهانی است، چرا که مکزیک و آفریقای جنوبی در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ نیز به تساوی ۱-۱ رسیدند.

مکزیک که یکی از میزبانان این دوره از مسابقات به شمار می‌رود، به همراه ایالات متحده و کانادا، هدفش تکرار بهترین عملکرد خود در جام جهانی یعنی صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی است. این موفقیت تنها دو بار در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶، زمانی که این کشور میزبان جام جهانی بود، به دست آمده است. تیم ملی مکزیک در سال ۲۰۲۶ در شرایط خوبی قرار دارد و موفق به کسب شش پیروزی و دو تساوی بدون شکست شده است.

بازیکنان آفریقای جنوبی با رقص به استادیوم آزتکا رسیدند (عکس)

در مقابل، آفریقای جنوبی با بحران به جام جهانی وارد شده است. این تیم در سال جاری پنج بازی برگزار کرده و هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است. آن‌ها دو بار شکست خورده و سه بار به تساوی رسیده‌اند. آفریقای جنوبی در دو بازی تدارکاتی پایانی خود، برابر نیکاراگوئه و جامائیکا به تساوی رسید.

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