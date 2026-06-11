آغاز تحقیقات پلیس
خبر جنجالی روز: تعرض به یک کودک در باشگاه پالمیراس!
پلیس شهر سائوپائولو از روز پنجشنبه تحقیقات خود را درباره تعرض به یک کودک در باشگاه پالمیراس آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، این حادثه در روز چهارشنبه، در یکی از سرویسهای بهداشتی مردانه باشگاه رخ داده و قربانی یک دختر چهار ساله است. مادر این کودک در روز وقوع حادثه به اداره پلیس مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کرده است. همچنین، پلیس نظامی نیز در این مورد دخالت کرده است.
این کودک تحت معاینههای پزشکی در مؤسسه پزشکی قانونی قرار گرفته است. در گزارش وقوع این حادثه آمده که کودک در یکی از سرویسهای بهداشتی باشگاه مورد تعرض قرار گرفته و نام مظنون هنوز فاش نشده است. این خبر ابتدا توسط "رادیو ترنسآمریکا" منتشر و سپس توسط اداره امنیت عمومی سائوپائولو تأیید شد.
باشگاه پالمیراس در بیانیهای اعلام کرد که رئیس این باشگاه، لیلا پریرا، دستور به تعلیق فوری عضویت مظنون را صادر کرده است. همچنین، باشگاه تصاویر دوربینهای نظارتی را در اختیار پلیس قرار داده و با آنها همکاری میکند تا حقایق روشن شود.
پلیس در حال بررسی این پرونده است و اقدامات لازم برای شناسایی مظنون ادامه دارد. لیلا پریرا همچنین تأکید کرده که در صورت اثبات مشارکت مظنون در این جرم، او از عضویت باشگاه اخراج خواهد شد و سایر اقدامات قانونی نیز اتخاذ خواهد شد. باشگاه پالمیراس به شدت هرگونه خشونت یا تعرض را محکوم کرده و بر عزم خود برای روشن شدن سریع حقایق تأکید کرده است.