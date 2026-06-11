بروز درگیری میان هواداران در آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی

به گزارش ایلنا، در حالی که جام جهانی از روز پنجشنبه با بازی افتتاحیه مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود، هزاران هوادار در تلاش بودند تا به فَن‌زون واقع در میدان زوکالو دسترسی پیدا کنند که این امر منجر به بروز درگیری‌های شدید شد. یک مقام شهری با استفاده از بلندگو از هواداران خواست که فشار نیاورند و گفت: «متوقف شوید، بچه‌ها اینجا هستند»، که این جمله توسط یک خبرنگار AFP که در محل حضور داشت، گزارش شده است.

مکزیک به همراه کانادا و ایالات متحده یکی از سه کشور میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است و بازی افتتاحیه این رقابت‌ها روز پنجشنبه شب در استادیوم آزتک مکزیک برگزار خواهد شد. این دیدار به صورت زنده در میدان تاریخی مرکز پایتخت مکزیک پخش خواهد شد، در حالی که دسترسی به این مکان به دلیل نصب موانع برای کنترل اعتراضات اخیر معلمان دشوار شده است.

تنش‌ها در مکزیک به مناسبت آغاز جام جهانی افزایش یافته است.

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