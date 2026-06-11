زلزله مدیریتی در یوونتوس؛ مدیرعامل فرانسوی در آستانه اخراج
رسانههای ایتالیایی از تصمیم نهایی مدیران یوونتوس برای پایان همکاری با دیمین کومولی خبر میدهند؛ مدیری که تنها یک سال پس از حضور در رأس ساختار اجرایی بیانکونری، به درهای خروجی باشگاه نزدیک شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس حتی پیش از جلسه عصر امروز با دیمین کومولی، تصمیم خود برای قطع همکاری با این مدیر فرانسوی را اتخاذ کرده بود.
در روزهای اخیر آینده کومولی در هالهای از ابهام قرار داشت و گزارشها حاکی از آن بود که مدیران باشگاه درباره ادامه همکاری با او تردیدهای جدی دارند. این در حالی است که پس از پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، کومولی و لوچانو اسپالتی در جلسهای با جان الکان، مالک باشگاه، درباره شرایط یوونتوس گفتوگو کرده بودند.
در آن مقطع تصور میشد تغییرات گستردهای در مدیریت باشگاه رخ نخواهد داد و تنها نقش اسپالتی در تصمیمگیریهای نقلوانتقالاتی پررنگتر میشود، اما حالا شرایط کاملاً متفاوت به نظر میرسد.
بر اساس گزارش اسکای ایتالیا و چند رسانه دیگر، موقعیت کومولی در یوونتوس دیگر امن نیست. متئو مورتو، خبرنگار مطرح ایتالیایی، مدعی شده احتمال جدایی او از سمت مدیرعاملی به ۹۹.۹ درصد رسیده است. فابریتزیو رومانو نیز ساعاتی بعد این خبر را تأیید کرد تا پایان کار مدیر فرانسوی در تورین تقریباً قطعی شود.
همچنین گزارشها از احتمال جدایی فرانسوا مودستو، مدیر فنی باشگاه، حکایت دارند؛ مدیری که با حمایت کومولی به یوونتوس آمد و نتوانست انتظارات را برآورده کند.
در همین حال نام جیووانی کارنوالی، مدیر موفق ساسولو، به عنوان یکی از گزینههای جانشینی کومولی مطرح شده و گفته میشود جورجو کیهلینی نیز ممکن است نقش پررنگتری در ساختار مدیریتی یوونتوس برعهده بگیرد.