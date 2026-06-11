ماموریت جام جهانی هلند؛ بازگشت ستاره مصدوم در حساسترین زمان
سرمربی هلند در کنفرانس خبری اخیر خود به اهمیت دیپای برای موفقیت تیمش در جام جهانی اشاره کرد و از زیرساختهای باشگاه کورینتیانس تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، ممفیس دیپای، بازیکن شماره ۱۰ تیم ملی هلند و بهترین گلزن تاریخ این تیم، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان یک بازیکن کلیدی در برنامههای رونالد کومان شناخته میشود. با این حال، وضعیت او برای بازی نخست هلند در این رقابتها، که روز یکشنبه مقابل ژاپن در گروه F برگزار میشود، هنوز نامشخص است. سرمربی هلند به دیپای امید دارد تا تیمش را در این تورنمنت به موفقیت برساند.
کومان در این باره گفت: «ما میدانیم که ممفیس دچار چند مصدومیت شده است. او در هفتههای اخیر بازی نکرده، اما حالا به تمرینات برگشته و هر روز به ۱۰۰ درصد آمادگی نزدیکتر میشود. ما به کیفیت او آگاهیم. او بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند است و به او نیاز داریم. اگر بخواهیم در این تورنمنت موفق شویم، به همه بازیکنانمان نیاز داریم، اما قطعاً به ممفیس دیپای نیز نیاز داریم.»
این سرمربی هلندی همچنین اشاره کرد که برای آشنایی با شرایط دیپای، به برزیل سفر کرده و از زیرساختهای باشگاه کورینتیانس بازدید کرده است. او در این باره گفت: «یک بار به برزیل رفتم، در سائوپائولو، تا با ممفیس صحبت کنم و امکانات کورینتیانس را ببینم. همچنین میخواستم سطح رقابت را ارزیابی کنم. این یک لیگ قوی با تیمهای باکیفیت است. اما مصدومیتها باعث تأخیر در بهبود وضعیت جسمانی او شده است. اکنون در حال کار بر روی آمادهسازی او هستیم و این موضوع را روز به روز ارزیابی خواهیم کرد.»
هلند پس از بازی با ژاپن، روز شنبه (۲۰ ژوئن) به مصاف سوئد خواهد رفت و مرحله گروهی را در تاریخ ۲۵ ژوئن با بازی مقابل تونس به پایان خواهد رساند.