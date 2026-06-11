پیشنهاد جدید ناتینگهام برای اندرسون رد شد

به گزارش ایلنا، سیتی با ارائه پیشنهادی اولیه به مبلغ ۱۰۶ میلیون پوند به همراه بندهای اضافی، تلاش خود را برای جذب این بازیکن ۲۳ ساله تیم ملی انگلستان شدت بخشیده است. در صورت امضای قرارداد با اندرسون، این انتقال رکورد ۱۰۵ میلیون پوندی که آرسنال برای دکلان رایس به وست‌هم پرداخت کرده بود را به عنوان گران‌ترین انتقال یک بازیکن انگلیسی در تاریخ فوتبال پشت سر خواهد گذاشت.

سیتی پیش از این نیز پیشنهاد اولیه‌ای به ناتینگهام ارائه داده بود که رد شده بود و به نظر می‌رسد که اندرسون تمایل بیشتری به پیوستن به استادیوم اتحاد نسبت به منچستریونایتد دارد، در حالی که مسائل مالی برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند. منچستریونایتد به طور مؤثری از رقابت خارج شده است، زیرا تمایلی به ورود به جنگ مزایده ندارد و تنها به دنبال بازیکنانی است که مشتاق به پیوستن به این تیم باشند.

سیتی مدت‌هاست که به اندرسون، فارغ‌التحصیل آکادمی نیوکاسل، علاقه‌مند است. این بازیکن در حال حاضر خود را برای جام جهانی در ایالات متحده، کانادا و مکزیک آماده می‌کند، اما مذاکرات بین باشگاه‌ها همچنان می‌تواند ادامه یابد. او در پیروزی ۳-۰ انگلستان مقابل کاستاریکا در روز چهارشنبه به میدان رفت که آخرین بازی دوستانه سه شیرها قبل از اولین بازی جام جهانی مقابل کرواسی در ۱۷ ژوئن بود.

اندرسون یکی از ستاره‌های ناتینگهام در فصل گذشته بود که این تیم را به نیمه‌نهایی لیگ اروپا رساند و از سقوط به لیگ برتر جلوگیری کرد، با وجود اینکه چهار مربی مختلف را تجربه کرد. او در سال ۲۰۲۴ از نیوکاسل به ناتینگهام پیوست و تاکنون ۹۲ بازی انجام داده و شش گل به ثمر رسانده است.

خروج برناردو سیلوا از سیتی در پایان قراردادش به این معنی است که این تیم به دنبال تقویت خط میانی خود است و اندرسون در صدر فهرست اهداف احتمالی قرار دارد. همچنین، ساندرو تونالی، هافبک نیوکاسل نیز یکی دیگر از بازیکنانی است که به شدت مورد توجه سیتی قرار دارد و گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازیکن ایتالیایی به عنوان هدفی بلندمدت تحت نظر است.

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